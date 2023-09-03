القومي لحقوق الإنسان: تعدد الآراء قوة.. وهدفنا التمكين والإصلاح

قالت السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن المجلس يوفر فريق كبير لتلقي الشكاوي من المواطنين، ويتواصل مع كافة الجهات ، كما ان هناك خطة لإنشاء "تطبيق إلكتروني" جاري العمل عليها، للتعامل مع شكاوي المواطنين.





وأضافت “مشيرة خطاب” خلال حوارها ببرنامج “من مصر” المذاع على قناة “سي بي سي”، : المجلس يتعامل مع الشكاوي فورًا وننزل إليها على الأرض.. كما ان المجلس يجري زيارات للسجون، مشدده على أن هناك تغييرات واضحة في فلسفة وزارة الداخلية.



وأكملت: تم هدم السجون القديمة وبناء مراكز جديدة، للتأهيل وإصلاح ، وهذا أمر مبشر، مؤكدة على أن تعدد الآراء قوة، في ظل القانون وتطبيقه بعدالة وشفافية.



وأكدت على أهمية التمكين والإصلاح، وأن حرية الرأي مكفولة ويجب التفرقة بين العنف والكراهية، كما أن حرية الرآي لا تعني السب والقذف والتحريض على العنف.



