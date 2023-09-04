برشلونة يفوز على أوساسونا 2-1 في الدوري الإسباني

نجح فريق برشلونة في تحقيق الفوز على نظيره أوساسونا، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما، في إطار الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإسباني.

وجاء هدف برشلونة الأول عن طريق جويل كوندي في الدقيقة 45+2.

ثم تعادل أوساسونا في الدقيقة 76 عن طريق أفيلا.

وسجل ليفاندوفسكي هدف الفوز في الدقيقة 85 من ركلة جزاء.

وجاء تشكيل برشلونة كالتالي:

حراسة المرمى: تير شتيجن

خط الدفاع: بالدي - كريستنسن - كوندي

خط الوسط: جافي - روميو - سيرجي روبيرتو - دي يونج - جوندوجان

خط الهجوم: ليفاندوفسكي - لاميني يامال.

وبهذه النتيجة، يحتل فريق برشلونة المركز الثالث برصيد 10 نقاط، من جدول ترتيب الإسباني، بينما يأتي فريق أوساسونا في المركز التاسع برصيد 6 نقاط.