كبير الأثريين: الانتهاء من هذه المشروع بمصر سيغير وجه السياحة في العالم.. فيديو

تحدث الدكتور مجدي شاكر، كبير الأثريين بوزارة السياحة والآثار، عن جهود الدولة المبذولة في إنقاذ القاهرة التاريخية وتطوير المناطق الأثرية.

وقال الدكتور مجدي شاكر، كبير الأثريين بوزارة السياحة والآثار، خلال لقائه ببرنامج "التاسعة"، المُذاع عبر فضائية "الأولى"،: "سور مجرى العيون يعتبر هرم العمارة الإسلامية".

وأضاف: "الدولة اتخذت على عاتقها عدة مشروعات في حالة انتهاءها ستغير وجه السياحة ليس في مصر فقط بل في العالم كله"، معقبا: "عندنا مسار العائلة المقدسة ومنطقة سانت كاترين التي بها جميع أنواع السياحة".

وأشار الدكتور مجدي شاكر، كبير الأثريين بوزارة السياحة والآثار،: "لدينا مشروع مزار آل البيت، فضلا عن مشروع القاهرة التاريخية"، مضيفا: "حضور الرئيس السيسي افتتاح مسجد السيدة نفسية رسالة مهمة جدا للعالم الخارجي".

