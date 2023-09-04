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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

كبير الأثريين: الانتهاء من هذه المشروع بمصر سيغير وجه السياحة في العالم.. فيديو

مجدي شاكر
مجدي شاكر

تحدث الدكتور مجدي شاكر، كبير الأثريين بوزارة السياحة والآثار، عن جهود الدولة المبذولة في إنقاذ القاهرة التاريخية وتطوير المناطق الأثرية.

 

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وقال الدكتور مجدي شاكر، كبير الأثريين بوزارة السياحة والآثار، خلال لقائه ببرنامج "التاسعة"، المُذاع عبر فضائية "الأولى"،: "سور مجرى العيون يعتبر هرم العمارة الإسلامية".

 

 

وأضاف: "الدولة اتخذت على عاتقها عدة مشروعات في حالة انتهاءها ستغير وجه السياحة ليس في مصر فقط بل في العالم كله"، معقبا: "عندنا مسار العائلة المقدسة ومنطقة سانت كاترين التي بها جميع أنواع السياحة".

 

وأشار الدكتور مجدي شاكر، كبير الأثريين بوزارة السياحة والآثار،: "لدينا مشروع مزار آل البيت، فضلا عن مشروع القاهرة التاريخية"، مضيفا: "حضور الرئيس السيسي افتتاح مسجد السيدة نفسية رسالة مهمة جدا للعالم الخارجي".
 

كبير الأثريين افتتاح مسجد السيدة نفسية الدكتور مجدي شاكر السياحة والاثار السياحة فى العالم الرئيس السيسي

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