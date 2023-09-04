عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

منذ حوالي 3500 عام... كبير الأثريين يوضح تفاصيل اكتشاف "رائحة الخلود".. فيديو

مجدي شاكر
مجدي شاكر

تحدث الدكتور مجدي شاكر، كبير الأثريين بوزارة السياحة والآثار، عن   اكتشاف «رائحة الخلود».

txt

رائحة الخلود.. علماء يعيدون صنع بلسم استخدم في تحنيط مرضعة فرعون

txt

«عاصمة الخلود.. حكايات من دفتر الجمهورية الجديدة».. أحدث إصدارات هيئة الكتاب

وقال الدكتور مجدي شاكر، كبير الأثريين بوزارة السياحة والآثار، خلال لقائه ببرنامج "التاسعة"، المُذاع عبر فضائية "الأولى"،: "كل وسائل الإعلام حاليا تتحدث عن عطر الخلود"، لافتا: "العلماء تمكنوا مؤخرا من اكتشاف ما يطلق عليه "رائحة الخلود" في أوانٍ كانوبية، لسيدة تدعى سينيتناي، وهي مرضعة الفرعون أمنحتب الثاني، التي يعتقد أنها ماتت منذ حوالي 3500 عام".

 

وأضاف: "الانعكاس الاقتصادي ينقلب على التحنيت، وكل ما كانت الحالة الاقتصادية للبلد وكإنسان جيدة التحنيط يكون جيد"، مشيرا: "يجري استيراد بعض المواد الخاصة بالتحنيط من جنوب شرق أسيا وبعض الدول الأخرى مثل لبنان، وعثروا على بعض الأشجار المؤكد أنها جايه من جنوب شرق آسييا".

 

وأشار: "أثناء عملية التحنيط كان يتم إخراج 4 أعضاء، هي الكبد، الكليتين، والأمعاء والقلب"، مضيفا: "الدولة المصرية بدأت تعمل في الاستثمار الثقافي حاليا لأننا لدينا كنز ولا نستغله".
 

رائحة الخلود كبير الأثريين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2023.. درجاتك هنا

نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2023 برقم الجلوس| بدء تحميلها على موقع التعليم

عبر هذا الرابط.. نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني برقم الجلوس بعد قليل

أمطار خلال ساعات.. تحذير عاجل من الأرصاد الجوية بشأن حالة الطقس

متصدر الدوري القطري يخطف أشرف بن شرقي من الأهلي والزمالك .. تفاصيل

بعد صفقة الشركة الإماراتية؟.. مصير أسعار السجائر

رابط مباشر .. نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 الآن

ماذا يحدث عند قراءة الدخان قبل النوم؟.. 10 عجائب تجعلك لا تفوتها

ترشيحاتنا

معالج كوالكوم وكاميرا 64 ميجابيكسل.. أفضل موبايل ريلمي للشباب في السوق

الأوراق المطلوبة للتقديم للجامعات الحكومية في جميع المحافظات بتنسيق 2023

نسخة من مازيراتي وبهذا السعر.. جاك j7 موديل 2024 حاليا في مصر

الأبيض X أسود.. هيفاء وهبي تثير الجدل بإطلالة ملفتة على حمام السباحة

4 صفات لا يجتمعن فيك إلا وكنت واحدًا من أهل الجنة

الصحفيين تنظم احتفالية لأبناء الأعضاء الأربعاء المقبل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأبيض X أسود.. هيفاء وهبي تثير الجدل بإطلالة ملفتة على حمام السباحة

بعد دعمها له في سفاح الجيزة.. 10 صور تجمع بين هنا الزاهد وأحمد فهمي| شاهد

بالأبيض.. إنجي المقدم تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير خضعت لها

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكافيار الأسود| فوائد خارقة

فيديو

شيرين شيكاغو أول مدربة دراجات نارية للفتيات أعرف حكايتها..فيديو

حكاية 50 مهاجما رفضهم كولر.. وكلام نهائي في صفقة سوزا بالأهلي

«صوته حلو».. لاعب بيراميدز يفاجئ زملاءه ورد فعل غير متوقع من اللاعبين| فيديوجراف

إنعام سالوسة تكذّب حوار منى الشاذلي.. والأخيرة: شكرًا على رفع الحرج| «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قمة السيسي والبرهان.. السودان في القلب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: السيسي .. رئيسي

محمد الصاحى يكتب : قمة عمان للقطاع الخاص .. من هنا تبدأ التنمية

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

اﻟﻤﺰﻳﺪ