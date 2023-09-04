منذ حوالي 3500 عام... كبير الأثريين يوضح تفاصيل اكتشاف "رائحة الخلود".. فيديو

تحدث الدكتور مجدي شاكر، كبير الأثريين بوزارة السياحة والآثار، عن اكتشاف «رائحة الخلود».

وقال الدكتور مجدي شاكر، كبير الأثريين بوزارة السياحة والآثار، خلال لقائه ببرنامج "التاسعة"، المُذاع عبر فضائية "الأولى"،: "كل وسائل الإعلام حاليا تتحدث عن عطر الخلود"، لافتا: "العلماء تمكنوا مؤخرا من اكتشاف ما يطلق عليه "رائحة الخلود" في أوانٍ كانوبية، لسيدة تدعى سينيتناي، وهي مرضعة الفرعون أمنحتب الثاني، التي يعتقد أنها ماتت منذ حوالي 3500 عام".

وأضاف: "الانعكاس الاقتصادي ينقلب على التحنيت، وكل ما كانت الحالة الاقتصادية للبلد وكإنسان جيدة التحنيط يكون جيد"، مشيرا: "يجري استيراد بعض المواد الخاصة بالتحنيط من جنوب شرق أسيا وبعض الدول الأخرى مثل لبنان، وعثروا على بعض الأشجار المؤكد أنها جايه من جنوب شرق آسييا".

وأشار: "أثناء عملية التحنيط كان يتم إخراج 4 أعضاء، هي الكبد، الكليتين، والأمعاء والقلب"، مضيفا: "الدولة المصرية بدأت تعمل في الاستثمار الثقافي حاليا لأننا لدينا كنز ولا نستغله".

