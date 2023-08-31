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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رائحة الخلود.. علماء يعيدون صنع بلسم استخدم في تحنيط مرضعة فرعون

صدى البلد

سيعود رواد المتحف إلى ما يزيد عن 3500 عام لشم رائحة بلسم، بعد أن حدد الباحثون وأعادوا إنتاجه، حيث كان يستخدم في تحنيط سيدة نبيلة مصرية قديمة، وفقا لما نشرته الجارديان البريطانية. 

 

ويستحضر التحنيط في الأذهان مناظر الضمادات والجرار، إلا أن العملية كانت بمثابة شأن عطري يتم فيه تحنيط الجسد والأعضاء للحفاظ عليها للحياة الآخرة، ومع ندرة النصوص من مصر القديمة التي تكشف عن المكونات الدقيقة المستخدمة، استخدم العلماء التحليلات الحديثة لفحص المواد المعنية.

 

والآن، لم يكشف الباحثون الذين يدرسون بقايا البلسم المستخدم في تحنيط سيدة نبيلة تدعى سينيتناي، أن العديد من مكوناته جاءت من خارج مصر فحسب، بل قاموا أيضًا بإعادة إنتاج عطرهم.

 

قالت باربرا هوبر، المؤلفة الأولى للبحث من معهد ماكس بلانك لعلم الأرض الجيولوجية: "يبرز بلسم التحنيط الذي صنعته السيدة سينيتناي كواحد من أكثر المكونات تعقيدًا في تلك الحقبة".

 

عاشت سينيتناي حوالي عام 1450 قبل الميلاد وكانت مرضعة للفرعون أمنحتب الثاني، وفقا لمؤلفي البحث وبحسب ما نشرته الجارديان.

 

تم اكتشاف أوعية سينيتناي الكانوبية - الأوعية التي تم فيها تخزين أعضاء المتوفى المحنطة - في مقبرة بوادي الملوك عام 1900 على يد هوارد كارتر، عالم الآثار البريطاني الذي اشتهر فيما بعد لدوره في اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون.

 

قام هوبر وزملاؤه بتحليل ست عينات من بقايا مراهم التحنيط من داخل جرارتين كانتا تحتويان في السابق على رئتي سينيتناي وكبدها، كما تشير النقوش الهيروغليفية.

 

ووجد الفريق أن المكونات تحتوي على مزيج معقد من الدهون والزيوت، وشمع العسل، والقار، والراتنجات من أشجار عائلة الصنوبر، ومادة تسمى الكومارين لها رائحة تشبه الفانيليا، وحمض البنزويك، الذي يمكن العثور عليه في العديد من المصادر النباتية بما في ذلك القرفة والقرنفل. وأشاروا إلى أنه كان لا بد من استيراد العديد من المكونات إلى مصر.

 

وقال هوبر: "على سبيل المثال، من المحتمل أن بعض الراتنجات، مثل راتنج شجرة الصنوبر، جاءت من شمال البحر الأبيض المتوسط ووسط أوروبا". فإن هذا من شأنه أن يسلط الضوء على شبكات التجارة الواسعة للمصريين خلال منتصف الألفية الثانية قبل الميلاد، حيث كانوا يجلبون المكونات من بعيد.

 

قال الباحثون إن عدداً قليلاً من المومياوات تلقت العلاج المفصل الذي تلقته سينيتناي، والذي، مع المصدر غير المحلي للعديد من المكونات، يدعم الرأي القائل بأنها كانت تتمتع بمكانة اجتماعية عالية - وهو الوضع الذي أشار إليه بالفعل موقع دفنها ومكانتها.

 

وأضاف هوبر أنه من خلال العمل مع صانع العطور، قام الفريق بإعادة إنشاء رائحة البلسم، والتي سيتم استخدامها في معرض في متحف موسجارد في الدنمارك هذا الخريف. ورائحة البلسم تسمى "رائحة الخلود".

 

وقال الدكتور ويليام توليت، خبير التاريخ الحسي بجامعة يورك، والذي لم يشارك في العمل، إن إعادة خلق الروائح من التاريخ كان أمرًا بالغ الأهمية لفهم العلاقة بين الماضي والحاضر.

 

"بالنسبة لأنوفنا، قد تكون روائح الصنوبر الدافئة والراتنجية التي تشبه رائحة الصنوبر تذكرنا بمنتجات التنظيف، وقد تذكرنا رائحة البيتومين الكبريتية بالأسفلت. لكن بالنسبة للمصريين، فمن الواضح أن هذه الروائح كان لها مجموعة من المعاني الأخرى المتعلقة بالروحانية والمكانة الاجتماعية. 

تحنيط مصر القديمة رائحة الخلود

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رائحة الخلود.. علماء يعيدون صنع بلسم استخدم في تحنيط مرضعة فرعون

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