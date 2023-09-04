عمرو بركات: قصرت في حق نفسي.. ونادم على انضمامي للأهلي

قال عمرو بركات لاعب الأهلي السابق، إنه لم يتفق مع نادي الداخلية على بعض الأمور، وهو ما تسبب في عدم إتمام الصفقة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأضاف بركات، خلال لقاء مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أنه يمتلك عروض من خارج مصر لكنه لم يحسم موقفه بشكل نهائي.

وأشار مهاجم الأهلي السابق، أنه قصر في حق نفسه في العديد من الأمور بالتحديد خلال تجربته مع ليرس البلجيكي، مؤكدًا أنه نادم على الانضمام إلى الأهلي عن طريق ليرس.

وواصل تصريحاته «أخطأت في حق نفسي بأنني وافقت على الانضمام إلى الأهلي عندما طلبني، وكان لا بد أن أتحلى بالصبر من أجل التأقلم للاستمرار في أوروبا بدلًا من العودة إلى مصر».

واختتم تصريحاته، أنه بمجرد أن تواصل معه الأهلي وافق مباشرة، معترفًا بخطأه في اتخاذ هذه الخطوة، إلا أنه لم يكن يشعر بالارتياح في بلجيكا الأمر الذي دفعه للموافقة على اللعب للأهلي.

https://www.youtube.com/watch?v=dK38bTvFW48