عمرو بركات عن فترته مع الأهلي: صُدمت من مقابلة زملائي وأصبت بالإحباط

كشف عمرو بركات مهاجم الأهلي السابق، كواليس انضمامه إلى القلعة الحمراء، قبل سنوات، واصفًا المشهد بـ«الصعب والمحبط وللغاية».

وأضاف بركات، خلال لقاء مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أنه كان يشعر بحالة كبيرة من السعادة عند انضمامه للأهلي، خاصة وأنه كان لديه الكثير من العلاقات الطيبة مع اللاعبين الذي زاملهم بمصر المقاصة.

وواصل تصريحاته، بأنه عند دخوله إلى النادي الأهلي، لم يلق المقابلة الأفضل والمتوقعة، حيث تعرض لحالة من الإحباط، خاصة وأنه كان مُحمل بكثير من الطاقة والحماس، إلا أنه فقده على الفور بعد مقابلة زملائه له.

واختتم تصريحاته، بأن اللاعبين أبلغوه أنه لن يكون نجمًا أو يصبح أسطورة في الأهلي، وأن ما يُفكر به مجرد وهم، الأمر الذي أصابه بالإحباط، موضحًا أن فترته مع الأهلي عبارة عن مباراتين فقط راضٍ عنهما خاضهما في البطولة العربية.

https://www.youtube.com/watch?v=z1oyMmgIjd8