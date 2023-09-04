صوته أبكى الملايين.. فيديو لتلاوة القرآن الكريم يشعل السوشيال ميديا

تأثر العديد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو متداول يُظهر شيخًا مبدعًا في تلاوة آيات من القرآن الكريم أثناء الصلاة. وقد تم توصيفه بلقب "صاحب الحنجرة الذهبية" نظرًا للتأثير العميق الذي تركه صوته وأداؤه في قلوب المستمعين.

هذا الفيديو خاص بالشيخ عبدالله بن خالد النجمي، الذي يتمتع بصوت نادر الجمال ويتميز بأسلوبه الفريد في تلاوة القرآن الكريم. استطاع الشيخ عبدالله إتقان تركيب النغمات والمقامات في تلاوته، مما يجعل تلاوته تجربة متفردة ومؤثرة.

فيديو مؤثر لتلاوة القران الكريم

حقق الفيديو المتداول شهرة واسعة وحصد ملايين المشاهدات في وقت قصير، وتفاعل المستخدمون بشكل إيجابي مع هذه التلاوة الرائعة. وتعليقات الجمهور تمتدح جمال الصوت وتبدي إعجابها بتلاوة الشيخ عبدالله بن خالد النجمي.

رغم صغر سنه، إلا أن الشيخ عبدالله بن خالد النجمي درس في معهد الدعوة والدراسات الإسلامية وحصل على المرتبة الأولى، ومن ثم التحق بالجامعة وتخرج من قسم الهندسة الكهربائية. وقد حصل على إجازات في قراءة القرآن الكريم عن الشيوخ الكبار مثل الشيخ عاصم، والشيخ نافع، وابن كثير.

كذلك تمت دعوة الشيخ عبدالله لزيارة العديد من الدول وتلاوة القرآن فيها، مما يعكس تقديرا كبيرا لموهبته ومهاراته الفريدة. قد قام بتلاوة القرآن في العديد من البلدان مثل مصر والمملكة المتحدة وماليزيا وألمانيا وبلغاريا وسويسرا.

وبحسب التعليقات: “يعكس صوت الشيخ عبدالله وانتشار الفيديو القدرة الكبيرة للتكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي في نشر رسالة الإسلام وتعميق التواصل والتفاعل بين الأفراد حول العالم”.