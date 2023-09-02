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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تركي آل شيخ يوجه بتنظيم حفل لنقيب الموسيقيين مصطفى كامل

تركى ال شيخ
تركى ال شيخ

وجه المستشار تركي آل شيخ، الدعوة لنقيب الموسيقيين مصطفى كامل، لإحياء حفل في السعودية.

وكان، أحيا الفنان الكبير محمد الحلو، حفلا غنائياً ضخماً، فى المملكة العربية السعودية، بمشاركة كل من الفنانة ريهام عبد الحكيم والفنانة إيمان عبد الغني والفنانة هايدي موسي . 

وقدم محمد الحلو عدد من الاغاني المصرية التى اشعلت حماس الحاضرين ومجموعة من تترات الاعمال المصرية العالقة فى الوجدان مثل ليالي الحلمية ، وزيزنيا .

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كما قدمت الفنانة ريهام عبد الحكيم عدد من الاغاني مثل مستنياك ، كما قدمت هايدي موسي عدد من الاغاني مثل وصفولي الصبر وبتونس بيك ، كما قدمت الفنانة إيمان عبد الغني اغنية هل راي الحب سكاري .

وخلال الحفل اجري المستشار تركي ال شيخ مكالمة هاتفية ، حرص من خلالها على إعلان تقديم حفل أخر للفنان محمد الحلو ، والفنان مصطفي كامل .

ووجه المستشار تركي آل الشيخ، مكالمة لمحمد الحلو أثناء حفل “ليلة الطرب الأصيل"، شكره خلالها على تواجده والأغنية التي أهداها إلى الشعب السعودية.
 

وقال آل الشيخ للحلو إنه لم يخطئ عندما قال “عمار يا سعودية"، معلقا: “فعلا عمار يا سعودية وعمار يا مصر وعمار يا كل الوطن العربي".

وعبر المطرب محمد الحلو عن سعادته بالتواجد وسط الجمهور السعودي وحبه لهم، معلقا: "أنا كنت بحبكم.. وبعد حفلة الكاسيت 90 حبيتكم أكتر»، كما أهدى شعب السعودية أغنية جديدة تحمل إسم «جاي بقدم تحية"، من كلمات وألحان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، وتوزيع المايسترو أمير عبد المجيد.

الجمهور السعودي الفنانة إيمان عبد الغنى الفنانة هايدي موسي الفنانة ريهام عبد الحكيم الفنان مصطفى كامل الفنان الكبير محمد الحلو المستشار تركي آل شيخ هايدي موسي

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