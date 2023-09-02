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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

محمد الحلو يتألق ووريهام عبد الحكيم وهايدي موسي يشعلون حفل السعودية| فيديو

محمد الحلو
محمد الحلو

أحيا الفنان الكبير محمد الحلو ، حفلا غنائياً ضخماً ، فى المملكة العربية السعودية ، بمشاركة كل من الفنانة ريهام عبد الحكيم والفنانة إيمان عبد الغني والفنانة هايدي موسي . 

وقدم محمد الحلو عدد من الاغاني المصرية التى اشعلت حماس الحاضرين ومجموعة من تترات الاعمال المصرية العالقة فى الوجدان مثل ليالي الحلمية ، وزيزنيا .

كما قدمت الفنانة ريهام عبد الحكيم عدد من الاغاني مثل مستنياك ، كما قدمت هايدي موسي عدد من الاغاني مثل وصفولي الصبر وبتونس بيك ، كما قدمت الفنانة إيمان عبد الغني اغنية هل راي الحب سكاري .

وخلال الحفل اجري المستشار تركي ال شيخ مكالمة هاتفية ، حرص من خلالها على إعلان تقديم حفل أخر للفنان محمد الحلو ، والفنان مصطفي كامل .

ووجه المستشار تركي آل الشيخ، مكالمة لمحمد الحلو أثناء حفل “ليلة الطرب الأصيل"، شكره خلالها على تواجده والأغنية التي أهداهاإلى الشعب السعودية.
 

وقال آل الشيخ للحلو إنه لم يخطئ عندما قال “عمار يا سعودية"، معلقا: “فعلا عمار يا سعودية وعمار يا مصر وعمار يا كل الوطن العربي".

وعبر المطرب محمد الحلو عن سعادته بالتواجد وسط الجمهور السعودي وحبه لهم، معلقا: "أنا كنت بحبكم.. وبعد حفلة الكاسيت 90 حبيتكم أكتر»، كما أهدى شعب السعودية أغنية جديدة تحمل إسم «جاي بقدم تحية"، من كلمات وألحان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، وتوزيع المايسترو أمير عبد المجيد.

 

 

الفنان الكبير محمد الحلو الفنانة هايدي موسي الفنانة إيمان عبد الغنى الفنانة ريهام عبد الحكيم الفنان مصطفى كامل المهن الموسيقية

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