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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مي فاروق عن حفل محمد الحلو: الفنان لما يتقدر بيحس انه عايش

محمد الحلو
محمد الحلو

دعمت الفنانة مي فاروق الفنان القدير محمد الحلو ، وذلك بعد احياءه حفلاً ضخماً ، بالمملكة العربية السعودية ، وذلك عبر صفحتها على موقع فيسيوك .

وقالت مي فاروق : “ الفنان لما يتقدر بيحس انه عايش استاذنا و بابا الغناء وحبيبنا محمد الحلو تستاهل التكريم والتقدير ” .

منشور مي فاروق 

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مي فاروق: أشعر برهبة من لقاء الجمهور.. وتقديم أغاني الزمن الجميل ليس سهلا

حلت الفنانة مي فاروق ضيفة علي برنامج ضيفي، والذي يقوم بتقديمه الاعلامي معتز الدمرداش، ويذاع عبر قناه الشرق الفضائية . 

وكشفت مي فاروق العديد من التفاصيل حول طفولتها ، مؤكدة كانت تشعر بالرهبه بعد انضامها الي فريق الكورال في دار الاوبرا المصرية ، الا ان الامر حاليا زاد ، لانها تحمل مسؤوليه ثقه المستمعين فيها . 

وتابعت مي فاروق : مقابلة الجمهور لها رهبة، خاصة وانهم يكونوا أعداد كبيرة ، والوقوف علي المسرح له رهبة ايضا . 

واستكملت مي فاروق حديثها: لا اعلم سر شهرتي باداء اغاني الزمن الجميل مثل اغاني ام كلثوم ، ولكن ربما يعود السبب الي حبي الشديد لهذا اللون ، وافتقاد الجمهور له ، وهذا اللون ليس من السهل ان يحبه الجمهور من فنان . 

محمد الحلو مي فاروق دار الاوبرا المصرية حفل السعودية المملكة العربية السعودية الفنانة مى فاروق

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