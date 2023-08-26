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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مي فاروق: أشعر برهبة من لقاء الجمهور.. وتقديم أغاني الزمن الجميل ليس سهلا

مي فاروق
مي فاروق

حلت الفنانة مي فاروق ضيفة علي برنامج ضيفي، والذي يقوم بتقديمه الاعلامي معتز الدمرداش، ويذاع عبر قناه الشرق الفضائية . 

 

وكشفت مي فاروق العديد من التفاصيل حول طفولتها ، مؤكدة كانت تشعر بالرهبه بعد انضامها الي فريق الكورال في دار الاوبرا المصرية ، الا ان الامر حاليا زاد ، لانها تحمل مسؤوليه ثقه المستمعين فيها . 

وتابعت مي فاروق : مقابلة الجمهور لها رهبة، خاصة وانهم يكونوا أعداد كبيرة ، والوقوف علي المسرح له رهبة ايضا . 

واستكملت مي فاروق حديثها: لا اعلم سر شهرتي باداء اغاني الزمن الجميل مثل اغاني ام كلثوم ، ولكن ربما يعود السبب الي حبي الشديد لهذا اللون ، وافتقاد الجمهور له ، وهذا اللون ليس من السهل ان يحبه الجمهور من فنان . 

مي فاروق ضيفة برنامج " ضيفي " .. الجمعة القادمة

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يذكر ان حلت الفنانة مي فاروق، ضيفة على موقع “صدى البلد”، حيث تم تكريمها عن أغنيتها الجديدة “افتكرلك اية”، والتى طرحتها بالتعاون مع الملحن عمرو مصطفي الفترة الماضية. 

وقالت مي فاروق فى تصريحات مصورة لـ صدي البلد: لا أري أن غنائي لأم كلثوم أو فناني هذا العصر ظلمني، ولو كان رصيدي الفني مئات الأغاني سأظل أقدم أغاني أم كلثوم وفناني هذا الجيل . 

وتابعت مي فاروق: أكون سعيدة حين يقول لي شخص أنه لم يعاصر هذا الزمن، وتعرف عليها بشكل أكثر من خلال تقديمي لهذة الأغاني، وفى النهاية أنا لا أقلدها، ولكني أقدمها بشخصيتي

مي فاروق اغاني ام كلثوم أغاني الزمن الجميل افتكرلك إيه الاعلامي معتز الدمرداش الأوبرا المصرية

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