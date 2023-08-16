غدًا.. مي فاروق تقيم حفلا بالمملكة العربية السعودية

تستعد الفنانة مي فاروق لاحياء حفل غنائي ضخم في مدينة الاحساء ، غدا ، الخميس ، ضمن جولتها الغنائية في المملكة العربية السعودية .

وكانت الفنانة مي فاروق قد احيت حفل غنائي ضخم بالقصيم بالمملكة العربية السعودية، يوم الخميس الماضي . وذلك ضمن جولتها الغنائية التى من المقرر ان تقوم بها فى السعودية على مدار الفترة القادمة .

وكانت قد أحيت الفنانة مي فاروق حفلاً غنائياً ضخماً المملكة العربية السعودية، وسط جمهور جماهيري ضخم، وحمل اسم “ ليالي الفنون الخالدة ” .

وقدمت مي فاروق عددا كبيرا من الاغاني لنجوم لزمن الجميل مثل أم كلثوم وعبد الحليم حافظ ووردة ومحمد عبد الوهاب ، وسط تفاعل ضخم من قبل الجمهور ، الذى ظل يردد طيلة الحفل" عظمة على عظمة يا ست " ، على غرار الكلمة الشهيرة التى كانت تردد من قبل الجمهور فى حفلات السيدة أم كلثوم .

وخلال الحفل شكرت الفنانة مي فاروق الجمهور المتواجد فى الحفل ، كما قامت غناء عدد من الاغاني للسيدة أم كلثوم مثل أنت عمري ، انساك ، هجرتك ، أسال روحك ، الف ليلة وليلة .

دخلت الفنانة مي فاروق فى نوبة بكاء اثناء احيائها حفل “ليالي الفنون الخالدة ” بالمملكة العربية السعودية، بسبب والدها.

حيث قامت مى فاروق بغناء مقطع من أحدي أغاني السيدة الراحلة أم كلثوم، واهدتها الى روح والدها، الذى كان يحب تلك الأغنية.

وبعد انتهاء المقطع لم تسطيع مي فاروق ان تسيطر على دموعها ، لتجد من الجمهور الذى تعالت هتافاته داعين للراحل بالرحمة.