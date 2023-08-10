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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

تغني أفتكرلك إيه لأول مرة.. مي فاروق في بروفات حفلها بالسعودية

مي فاروق
مي فاروق

تستعد الفنانة مي فاروق لإحياء حفل غنائي كبير بالقصيم بالمملكة العربية السعودية، اليوم الخميس ، بقيادة المايسترو يحيي  الموجي ، وذلك ضمن جولتها الغنائية التى من المقرر ان تقوم بها فى السعودية على مدار الفترة القادمة . 

وانتهت مي فاروق من إجراء البروفات الخاصة بالحفل ، والتي استمرت حتي الساعات الاولي من صباح اليوم . 

 

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نسخة طبق الأصل.. شبيهة أنغام فى الصوت والشكل تثير الجدل عبر مواقع التواصل

إذاعة حفل مي فاروق على الهواء الخميس القادم.. تفاصيل

ومن المقرر أن  تغني  مي فاروق لأول مرة على المسرح أحدث أغانيها افتكرلك إيه، والتي طرحتها الايام الماضية وحققت نجاحا كبيرا ، بالاضافة الي عدد من الأغاني المتنوعة ومنها اغاني للفنانة أم كلثوم . 

ومن المقرر أن يذاع الحفل على الهواء مباشرة يوم الخميس القادم ، فى تمام الساعة العاشرة ، من خلال قناة mbc مصر ، بعد النجاج الكبير الذى حققته مي فاروق   في حفل ليالي الفنون الخالدة بالمملكة العربية السعودية، والذى شهد جمهورا كبيرا.

 

مي فاروق تتألق في حفل ليالي الفنون الخالدة : 

 

وكانت قد أحيت الفنانة مي فاروق حفلاً غنائياً ضخماً المملكة العربية السعودية، وسط جمهور جماهيري ضخم، وحمل اسم “ ليالي الفنون الخالدة ” . 

وقدمت مي فاروق عددا كبيرا من الاغاني لنجوم لزمن الجميل مثل أم كلثوم وعبد الحليم حافظ ووردة ومحمد عبد الوهاب ، وسط تفاعل ضخم من قبل الجمهور ، الذى ظل يردد طيلة الحفل" عظمة على عظمة يا ست " ، على غرار الكلمة الشهيرة التى كانت تردد من قبل الجمهور فى حفلات السيدة أم كلثوم . 

وخلال الحفل شكرت الفنانة مي فاروق الجمهور المتواجد فى الحفل ، كما قامت غناء عدد من الاغاني للسيدة أم كلثوم مثل أنت عمري ، انساك ، هجرتك ، أسال روحك ، الف ليلة وليلة .

دخلت الفنانة مي فاروق فى نوبة بكاء اثناء احيائها حفل “ليالي الفنون الخالدة ” بالمملكة العربية السعودية، بسبب والدها. 

حيث قامت مى فاروق بغناء مقطع من أحدي أغاني السيدة الراحلة أم كلثوم، وأهدته الى روح والدها، الذى كان يحب تلك الأغنية. 

وبعد انتهاء المقطع لم تستطع مي فاروق ان تسيطر على دموعها ، لتجد من الجمهور الذى تعالت هتافاته داعين للراحل بالرحمة.

مي فاروق افتكرلك إيه الفنانة مى فاروق المملكة العربية السعودية عبد الحليم حافظ ليالي الفنون الخالدة محمد عبد الوهاب يحيي الموجي سعودية

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