مي فاروق ضيفة برنامج " ضيفي " .. الجمعة القادمة

تحل الفنانة مي فاروق ضيفة علي برنامج “ضيفي”، والذي يقوم بتقديمه الاعلامي معتز الدمرداش علي قناة الشرق الفضائية .

الحلقة من المقرر أن تذاع يوم الجمعة القادمة ، وتتحدث فيها مي فاروق عن العديد من الجوانب الانسانية والفنية في حياتها .

برنامج ضيفي سبق وأن استضاف عدد وموز الفن والرياضه والاقتصاد في مصر ، كان ابرزهم محمد رمضان ومعز مسعود وحسن شحاته ومدحت شلبي ، ورجل الاعمال المصري أحمد ابو هشيمة .

يذكر ان حلت الفنانة مي فاروق، ضيفة على موقع “صدى البلد”، حيث تم تكريمها عن أغنيتها الجديدة “افتكرلك اية”، والتى طرحتها بالتعاون مع الملحن عمرو مصطفي الفترة الماضية.

وقالت مي فاروق فى تصريحات مصورة لـ صدي البلد: لا أري أن غنائي لأم كلثوم أو فناني هذا العصر ظلمني، ولو كان رصيدي الفني مئات الأغاني سأظل أقدم أغاني أم كلثوم وفناني هذا الجيل .

وتابعت مي فاروق: أكون سعيدة حين يقول لي شخص أنه لم يعاصر هذا الزمن، وتعرف عليها بشكل أكثر من خلال تقديمي لهذة الأغاني، وفى النهاية أنا لا أقلدها، ولكني أقدمها بشخصيتي .