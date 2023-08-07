عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الخميس المقبل.. مي فاروق تلتقي جمهورها في حفل غنائي جديد بالسعودية

صدى البلد

أعلنت المطربة مى فاروق عن موعد إحياء حفلها المرتقب بالقصيم بالمملكة العربية السعودية من خلال حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور “إنسنجرام" والمقرر إقامته يوم الخميس المقبل .

ونشرت شركة بنش مارك عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، تفاصيل حفل مي فاروق المقرر أن يقام في مدينة القصيم يوم 10 من شهر أغسطس الجاري، حيث كتبت: جمهور القصيم جاهزين نستمتع بالأجواء ‏الطربية مع الفنانة مي فاروق، ‏ضمن حفلات جولة المملكة 2023.

حلت الفنانة مي فاروق، ضيفة على موقع “صدى البلد”، حيث تم تكريمها عن أغنيتها الجديدة “افتكرلك اية”، والتى طرحتها بالتعاون مع الملحن عمرو مصطفي الفترة الماضية. 

وقالت مي فاروق فى تصريحات مصورة لـ صدي البلد: لا أري أن غنائي لأم كلثوم أو فناني هذا العصر ظلمني، ولو كان رصيدي الفني مئات الأغاني سأظل أقدم أغاني أم كلثوم وفناني هذا الجيل . 

وكشفت مي فاروق، عن رأيها فى الفنانة التى تستحق لقب “صوت مصر”، قائلة “مصر ليست صوتا واحدا فقط، ولكن هناك أصوات عديدة، وليس من السهل أن تتلخص فى صوت واحد فقط”.

وأضافت “فاروق”، “مصر قدمت العديد من الأصوات عبر سنوات طويلة، ويوجد العديد منهم يستحقون أن نطلق عليهم صوت مصر، ولو سأختار فنانا لأطلق عليه اللقب ستكون كوكب الشرق أم كلثوم، بخلاف ذلك من الصعب أن تتلخص مصر فى صوت واحد فقط”.

وتابعت: “ليس تقليلا لأحد أو إخفاق لنجوميتهم، ولكن من الظلم أن تتخلص دول كبري مثل مصر بكل تاريخها الفني الطويل وثقافتها فى صوت واحد فقط”.

مي فاروق تتألق في حفل ليالي الفنون الخالدة

وكانت الفنانة مي فاروق أحيت حفلاً غنائياً ضخماً المملكة العربية السعودية، وسط جمهور جماهيري ضخم، وحمل اسم “ ليالي الفنون الخالدة”.

المطربة مى فاروق الملحن عمرو مصطفى عمرو مصطفى المطربة المصرية مي فاروق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وداعًا ساعات اللهيب وأهلا بالأمطار| الأرصاد تفجر مفاجأة غير متوقعة للمواطنين

ممدوح عباس قادر على حل المشاكل| مرتضى منصور يوجه رسالة لحازم إمام وشيكابالا

رد فعل غريب من مرتضى منصور على توجيه الشكر لـ سيد عبد الحفيظ

الأهلي يضع شرطًا لبقاء قندوسي في الفريق

أغرب من الخيال.. شاب بالبحيرة يفاجأ يوم زفافه بحمل زوجته صفتي الذكر والأنثى

بعد وقف التفاوض مع سوزا.. شوبير يكشف عن مهاجم الأهلي الجديد بالاسم ..تفاصيل

تجتاح العالم| الأرصاد تحذر بشدة من كوارث بسبب ارتفاع درجات الحرارة ..فيديو

عاجل| أول خبر سار من الأرصاد بعد موجة الحر .. فيديو

ترشيحاتنا

بيان عاجل من الصين بشأن محادثات السعودية عن أوكرانيا

وزير الخارجية عن مبادرة الرئيس لمساعدة السودان : استجابة سريعة من دول الجوار

منح دراسية مجانية.. وزارة التضامن تعلن شروط التقديم

ميزة هائلة لعشاق تطبيق Threads طال انتظارها

صحيفة Telegraph تسلط الضوء على المقومات السياحية بالإسكندرية وواحة سيوة

الرئيس السيسي يمنح سلطان البهرة وشاح النيل تقديرا لجهوده في مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

العلمين وش السعد| تفاصيل اكتشاف الكنز المصري الغارق منذ قبل الميلاد

مفيش فرق.. فستان ياسمين صبري وجورجينا يشعل السوشيال ميديا.. شاهد

طريقة عمل طاسة بيض باللانشون| مذاق لا يقاوم

العرق له فوائد .. هاني الناظر يكشف تفاصيل مثيرة

فيديو

كلام يوجع القلب.. أول تعليق من شمس البارودي عقب وفاة نجلها عبدالله حسن يوسف

صفقات أهلاوية «فشنك».. 10 محترفين أفارقة فشلوا في تقديم نفسهم للمارد الأحمر|فيديوجراف

ارتديت قميصا بلاستيكيا 6 سنوات|فنانة شهيرة تروي معاناتها بسبب مرضها في الطفولة

إسكتلندا تطلق أكبر عملية بحث عن وحش أسطوري منذ السبعينيات.. ما قصته؟ «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. طفل الأسانسير يدق الناقوس

نهال علام

نهال علام تكتب: غضبة الأرض

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الانسحاب الروسي من اتفاقية الحبوب

محمد الصاحى يكتب: القمة العربية التنموية.. تطلعات وتحديات (1)

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: ياسمين فؤاد.. رائدة الحفاظ على البيئة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: سلام على الحسين في الخالدين

اﻟﻤﺰﻳﺪ