الخميس المقبل.. مي فاروق تلتقي جمهورها في حفل غنائي جديد بالسعودية

أعلنت المطربة مى فاروق عن موعد إحياء حفلها المرتقب بالقصيم بالمملكة العربية السعودية من خلال حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور “إنسنجرام" والمقرر إقامته يوم الخميس المقبل .

ونشرت شركة بنش مارك عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، تفاصيل حفل مي فاروق المقرر أن يقام في مدينة القصيم يوم 10 من شهر أغسطس الجاري، حيث كتبت: جمهور القصيم جاهزين نستمتع بالأجواء ‏الطربية مع الفنانة مي فاروق، ‏ضمن حفلات جولة المملكة 2023.

حلت الفنانة مي فاروق، ضيفة على موقع “صدى البلد”، حيث تم تكريمها عن أغنيتها الجديدة “افتكرلك اية”، والتى طرحتها بالتعاون مع الملحن عمرو مصطفي الفترة الماضية.

وقالت مي فاروق فى تصريحات مصورة لـ صدي البلد: لا أري أن غنائي لأم كلثوم أو فناني هذا العصر ظلمني، ولو كان رصيدي الفني مئات الأغاني سأظل أقدم أغاني أم كلثوم وفناني هذا الجيل .

وكشفت مي فاروق، عن رأيها فى الفنانة التى تستحق لقب “صوت مصر”، قائلة “مصر ليست صوتا واحدا فقط، ولكن هناك أصوات عديدة، وليس من السهل أن تتلخص فى صوت واحد فقط”.

وأضافت “فاروق”، “مصر قدمت العديد من الأصوات عبر سنوات طويلة، ويوجد العديد منهم يستحقون أن نطلق عليهم صوت مصر، ولو سأختار فنانا لأطلق عليه اللقب ستكون كوكب الشرق أم كلثوم، بخلاف ذلك من الصعب أن تتلخص مصر فى صوت واحد فقط”.

وتابعت: “ليس تقليلا لأحد أو إخفاق لنجوميتهم، ولكن من الظلم أن تتخلص دول كبري مثل مصر بكل تاريخها الفني الطويل وثقافتها فى صوت واحد فقط”.



مي فاروق تتألق في حفل ليالي الفنون الخالدة

وكانت الفنانة مي فاروق أحيت حفلاً غنائياً ضخماً المملكة العربية السعودية، وسط جمهور جماهيري ضخم، وحمل اسم “ ليالي الفنون الخالدة”.