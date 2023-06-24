مي فاروق: لا أقلد أم كلثوم.. وأقدم أغانيها بشخصيتي

حلت الفنانة مي فاروق، ضيفة على موقع “صدى البلد”، حيث تم تكريمها عن أغنيتها الجديدة “افتكرلك اية”، والتى طرحتها بالتعاون مع الملحن عمرو مصطفي الفترة الماضية.

وقالت مي فاروق فى تصريحات مصورة لـ صدي البلد: لا أري أن غنائي لأم كلثوم أو فناني هذا العصر ظلمني، ولو كان رصيدي الفني مئات الأغاني سأظل أقدم أغاني أم كلثوم وفناني هذا الجيل .

وتابعت مي فاروق: أكون سعيدة حين يقول لي شخص أنه لم يعاصر هذا الزمن، وتعرف عليها بشكل أكثر من خلال تقديمي لهذة الأغاني، وفى النهاية أنا لا أقلدها، ولكني أقدمها بشخصيتي .

من هي صوت مصر :

وكشفت مي فاروق، عن رأيها فى الفنانة التى تستحق لقب “صوت مصر”، قائلة “مصر ليست صوتا واحدا فقط، ولكن هناك أصوات عديدة، وليس من السهل أن تتلخص فى صوت واحد فقط”.



وأضافت “فاروق”، “مصر قدمت العديد من الأصوات عبر سنوات طويلة، ويوجد العديد منهم يستحقون أن نطلق عليهم صوت مصر، ولو سأختار فنانا لأطلق عليه اللقب ستكون كوكب الشرق أم كلثوم، بخلاف ذلك من الصعب أن تتلخص مصر فى صوت واحد فقط”.

وتابعت “ليس تقليلا لأحد أو إخفاق لنجوميتهم، ولكن من الظلم أن تتخلص دول كبري مثل مصر بكل تاريخها الفني الطويل وثقافتها فى صوت واحد فقط”.



مي فاروق تتألق في حفل ليالي الفنون الخالدة :

وكانت الفنانة مي فاروق أحيت حفلاً غنائياً ضخماً المملكة العربية السعودية، وسط جمهور جماهيري ضخم، وحمل اسم “ ليالي الفنون الخالدة”.

وقدمت مي فاروق عددا كبيرا من الأغاني لنجوم الزمن الجميل مثل أم كلثوم وعبد الحليم حافظ ووردة ومحمد عبد الوهاب ، وسط تفاعل ضخم من قبل الجمهور ، الذى ظل يردد طيلة الحفل" عظمة على عظمة يا ست " ، على غرار الكلمة الشهيرة التى كانت تردد من قبل الجمهور فى حفلات السيدة أم كلثوم .

وخلال الحفل شكرت الفنانة مي فاروق الجمهور المتواجد فى الحفل ، كما قامت غناء عدد من الاغاني للسيدة أم كلثوم مثل أنت عمري ، انساك ، هجرتك ، أسال روحك ، الف ليلة وليلة .

دخلت الفنانة مي فاروق فى نوبة بكاء أثناء إحيائها حفل “ليالي الفنون الخالدة ” بالمملكة العربية السعودية، بسبب والدها.

وقامت مى فاروق بغناء مقطع من أحدي أغاني السيدة الراحلة أم كلثوم، واهدتها الى روح والدها، الذى كان يحب تلك الأغنية.

وبعد انتهاء المقطع لم تستطع مي فاروق أن تسيطر على دموعها ، لتجد من الجمهور الذى تعالت هتافاته داعين للراحل بالرحمة.