مي فاروق تستعد لاحياء حفل غنائي في السعودية

تستعد الفنانة مي فاروق، لإحياء حفل غنائي في مدينة القصيم بالمملكة العربية السعودية، بتنظيم الهيئة العامة للترفيه برئاسة المستشار تركي آل الشيخ.

ونشرت شركة بنش مارك عبر صفحتها الرسمية على انستجرام تفاصيل الحفل، حيث انه من المقرر أن يقام في مدينة القصيم يوم 10 من شهر أغسطس الجاري.

يذكر ان حلت الفنانة مي فاروق، ضيفة على موقع “صدى البلد”، حيث تم تكريمها عن أغنيتها الجديدة “افتكرلك اية”، والتى طرحتها بالتعاون مع الملحن عمرو مصطفي الفترة الماضية.

وقالت مي فاروق فى تصريحات مصورة لـ صدي البلد: لا أري أن غنائي لأم كلثوم أو فناني هذا العصر ظلمني، ولو كان رصيدي الفني مئات الأغاني سأظل أقدم أغاني أم كلثوم وفناني هذا الجيل .

وتابعت مي فاروق: أكون سعيدة حين يقول لي شخص أنه لم يعاصر هذا الزمن، وتعرف عليها بشكل أكثر من خلال تقديمي لهذة الأغاني، وفى النهاية أنا لا أقلدها، ولكني أقدمها بشخصيتي .