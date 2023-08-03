عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مي فاروق تستعد لاحياء حفل غنائي في السعودية

مي فاروق
مي فاروق

تستعد الفنانة مي فاروق، لإحياء حفل غنائي في مدينة القصيم بالمملكة العربية السعودية، بتنظيم الهيئة العامة للترفيه برئاسة المستشار تركي آل الشيخ.

ونشرت شركة بنش مارك عبر صفحتها الرسمية على انستجرام تفاصيل الحفل، حيث انه من المقرر أن يقام في مدينة القصيم يوم 10 من شهر أغسطس الجاري.

مي فاروق: لا أقلد أم كلثوم.. وأقدم أغانيها بشخصيتي

مي فاروق تكشف عن فنانة تستحق لقب "صوت مصر"

يذكر ان حلت الفنانة مي فاروق، ضيفة على موقع “صدى البلد”، حيث تم تكريمها عن أغنيتها الجديدة “افتكرلك اية”، والتى طرحتها بالتعاون مع الملحن عمرو مصطفي الفترة الماضية. 

وقالت مي فاروق فى تصريحات مصورة لـ صدي البلد: لا أري أن غنائي لأم كلثوم أو فناني هذا العصر ظلمني، ولو كان رصيدي الفني مئات الأغاني سأظل أقدم أغاني أم كلثوم وفناني هذا الجيل . 

 

 

وتابعت مي فاروق: أكون سعيدة حين يقول لي شخص أنه لم يعاصر هذا الزمن، وتعرف عليها بشكل أكثر من خلال تقديمي لهذة الأغاني، وفى النهاية أنا لا أقلدها، ولكني أقدمها بشخصيتي .

 

 

مي فاروق الفنانة مى فاروق تركي آل الشيخ السعودية المملكة العربية السعودية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مرتضى وعد وابنه خلصها رسميًا| تفاصيل تعاقد الزمالك مع أحسن لاعب في مصر

إيقاف 6 أشهر.. فيفا يعلن قرارا جديدا بشأن عقوبة كهربا

باعوا الامتحانات والدرجات|شاهد محاولات النصب على طلاب الثانوية العامة 2023 ورد الوزارة

بعد تقبيله للبنانية بالساحل.. تصرف غير متوقع من عمرو دياب تجاه دينا الشربيني

تعرف على وجهة قندوسي بعد الرحيل عن الأهلي

هدف أبيض للنصر في مرمى الزمالك.. ورونالدو يعترض

عاجل.. الزمالك يتعاقد مع نجم الأهلي

بعائد 27%| أعلى شهادات ادخار في بنوك مصر.. التفاصيل الكاملة

موضوعات متعلقة

مقابلة إعلامية وهمية.. تفاصيل تقدم مختار الديناري لخطبة ثراء جبيل

مهرجان المسرح المصري يقيم ندوة للاحتفاء بعادل إمام

رشدي الشامي: شرف لي إني كنت كومبارس

صلاح عبد الله يكشف موقفا طريفا مع محمد رياض

صلاح عبدالله: كنت بشتغل عشان اصرف على الفرقة وعليا

صلاح عبدالله: فخور بالعمل مع عبلة كامل وقرار الابتعاد يعود لها

بدلة دسوقي أفندي.. محمد أبو داوود: مسرحية أنا وهو وهي انطلاقة حقيقية للزعيم

محمد أبو داوود يكشف كواليس مسرحية بودي جارد

ترشيحاتنا

كأس مصر.. الأهلي للمربع الذهبي بالفوز على المصري 2-1

ارتفاع كبير في أسعار النفط العالمية بعد قرارات السعودية وروسيا

أول تعليق من شيكابالا عن كريستيانو رونالدو وتوديع البطولة العربية

الفقراء يعانون.. اعتراف أمريكي غير مسبوق بشأن الحبوب المصدرة من أوكرانيا

سيارة مستعملة لمحدودي الدخل باقل من 70 ألف جنيه

كريستيانو رونالدو يحصل على قميص شيكابالا بعد نهاية مباراة الزمالك والنصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فنان شهير يحاول الصلح بين الشيف بوراك ووالده.. تفاصيل

بعد خطوبتها.. 10 إطلالات أثارت الجدل لـ ثراء جبيل

كيف تتخلصين من النحافة؟.. نصائح ضرورية لزيادة الوزن

داليدا خليل آخرهم .. 5 شائعات غرامية طاردت الهضبة عمرو دياب

فيديو

«بيحلم يحفظ القرآن كامل».. طفل التين الشوكي يروي قصة كفاحه لمساعدة والدته «فيديوجراف»

هل يفوز الزمالك في مباراة اليوم ؟ | فرص التأهل لربع نهائي البطولة العربية

نار «فيتش» تحرق الولايات المتحدة.. خفضت التصنيف الائتماني لأمريكا فاهتز البيت الأبيض|فيديوجراف

تحذير عاجل من انتشار فيروس بدولة عربية يسبب الاختناق| تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: سلام على الحسين في الخالدين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: مدينة السحر والجمال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ذكرى وفاة رائد الأدب المسرحى

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: القمة الروسية الأفريقية.. مكتسبات أفريقية ومصالح روسية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: توبتك مرفوضة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. الحياة من داخل الفرن !

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صراع عالمي على الكعكة الإفريقية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 15

اﻟﻤﺰﻳﺪ