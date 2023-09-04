أبو العلا: الأمور صعبة في الزمالك والتركة ثقيلة.. وفريق الكرة يحتاج للاستقرار

أكد محمد أبو العلا نجم نادي الزمالك السابق، أن جماهير ناديه تحملت كثيرًا وليس لهم ذنب فيما يحدث حاليًا، مشيرًا إلى أن القلعة البيضاء تحتاج حاليًا لأشخاص لديهم إنكار ذات ويحبون النادي من أجل إصلاح المسيرة، لكن الأمور صعبة لأن التركة ثقيلة.

وقال أبو العلا في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "هناك أمور صعبة للغاية، خصوصا أن هناك ملفات كان من الممكن العمل على حلها مبكرًا، لكن التأخر فيها تسبب في تفاقم الأزمات، والله يكون في عون جماهير النادي التي تدفع ثمن الأخطاء".

وأضاف: "الزمالك يستحق مسار مختلف، وهناك أزمات ومشكلات في الفيفا منذ أن كنت لاعب في النادي، هناك بعض القضايا كان يجب حلها منذ عدة سنوات، ويجب محاسبة المخطئين الذين تسببوا في أزمات للنادي، والنادي يحتاج في الفترة الحالية لتغيير جذري، لابد من محاسبة المقصرين".

وزاد: "الله يكون في عون لاعبي الزمالك، وهناك عناصر مُجتهدة، ويحتاج الفريق للاستقرار الفني والإداري والمالي، من أجل التركيز في الملعب فقط، وهذه أمور بسيطة وليست اختراع، منذ أن كنت في الزمالك ونحن نلعب في ظروف غير طبيعية".

وختم: "يجب توفير مناخ جيد للاعبين للعب كرة قدم، وأن يتم صرف مستحقاتهم المالية في الوقت المُحدد، وهناك أزمات إدارية كثيرة أثرت على الفريق، ويجب أن نشيد باللاعبين الموجودين حاليا في ظل الظروف الصعبة".