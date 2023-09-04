الرئيس يوجه بمسار تنموي متطور بشمال سيناء.. ونواب: الدولة شهدت تغييرا جذريا في شكل الحياة.. واستثمارها السياحي ضروري

برلماني: شمال سيناء شهدت تغييرا كاملا في شكل الحياة وتحظى باهتمام كبير

برلمانى : استقرار الوضع الأمنى لسيناء يجذب الاستثمارات إليها

نائب بالشيوخ : أساس إحداث التطور في سيناء هو العمل علي بناء الانسان والاستثمار فيه

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي ، أمس، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، واللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي لجهود التنمية الشاملة بمحافظة شمال سيناء، حيث وجه الرئيس بأن تهدف هذه الجهود إلى صياغة مسار تنموي متطور ومتكامل، يتسق مع أهمية وخصوصية المكانة الفريدة لسيناء، ويتناغم مع جهود الدولة المماثلة في كل ربوع مصر، وذلك بتكاتف جميع وزارات وهيئات الدولة.

كما اطلع الرئيس في هذا الإطار على الإجراءات والجهود الكبيرة التي بُذلت في سيناء على مدار السنوات السابقة من أجل استعادة الأمن والاستقرار، بما يمهد الطريق لتنفيذ الرؤية التنموية للدولة والعديد من المشروعات القومية في سيناء، بهدف توفير الحياة الكريمة ومستوى المعيشة اللائق لأهالي سيناء.

وفي هذا السياق، ثمن عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، الجهود المبذولة في تنمية هذه المنطقة الهامة، موضحين أهم أهداف ومزايا التطوير القائم بها.

في البداية، قال النائب إبراهيم نظير عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن محافظة شمال سيناء كانت من المناطق المهمشة، ولم تحصل على نصيبها من التطور والتنمية والاستقرار، وذلك قبل تولي الرئيس السيسي مهام إدارة الدولة، ويضع تنميتها نصب أعينه.

وأضاف “ نظير”، في تصريح لـ“صدى البلد”، أن هناك تركيز قوى من القيادة السياسية على إحداث التنمية الشاملة في منطقة شمال سيناء، بمختلف المجالات الحياتية، في الإسكان والسياحة والمشروعات الزراعية، لافتا إلى أهمية استغلال المقومات الطبيعية والبشرية التي تملكها هذه المحافظة في تحسين أحوال المعيشة لقاطنيها.

حماية الحدود الشرقية للدولة

وأشار عضو لجنة الخطة والموازنة، إلى أن حماية الحدود الشرقية للدولة وتحقيق الأمان والاستقرار بها، والقضاء على قوى الشر والإرهاب، عمل على إعطاء رسالة لأهالي المحافظة بمدى الدعم والاهتمام الذي توجه الدولة لهم مما يعمل على شعورهم بالانتماء للوطن.

ونوه عضو مجلس النواب، بأهمية تكاتف سكان المحافظة مع الدولة في مواجهة أي مشكلة من شأنها إلحاق أي نوع من الضرر عليهم بصفة خاصة والدولة بصفة عامة.

واختتم النائب حديثه، قائلا: “كما أن الآونة الأخيرة شهد الجميع فيها التغيير الجذري لشكل الحياة في شمال سيناء، خاصة بعد إقامة العديد من الفعاليات والمهرجانات السياحية خلال موسم الصيف الحالي، الأمر الذي سيكون له مردود إيجابي على انتعاش السياحة بهذا الجزء من الدولة”.

ومن جانبه، قال النائب عبد الفتاح يحيي عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن ملف تنمية سيناء من أبرز الملفات التي تتصدر أولويات أجندة الحكومة، بتوجيهات مستمرة من الرئيس السيسي، بإعتبار هذه المنطقة جزء لا يتجزأ من خطة التنمية الشاملة المستدامة.

و أضاف " يحيي" فى تصريح لـ " صدى البلد"، أن المواطن السيناوى شعر بفارق كبير بحياته في الوقت الحالي خاصة مع كافة أوجه التطوير والتعمير الذي يحدث في سيناء، فضلا عن تحسين جودة الخدمات المقدمة من جامعات ومدارس ووحدات صحية وغيرها من المتطلبات التى كان يفتقر إلي وجودها بالسابق.

استقرار بالوضع الأمنى

و أشار عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إلي أن الوضع الأمنى لشمال سيناء أصبح مستقرا بشكل كبير مما يعمل علي جذب الاستثمارات لهذه المنطقة الحيوية التي تصلح لإقامة أنواع مختلفة من المشروعات الاستثمارية، منوها عن وجود دعوات للمستثمرين وتعريفهم بالفرص المتاحة بالمحافظة، الأمر الذي سيكون له نتائج ايجابية علي قاطنيها بشكل خاص والدولة بشكل عام.

وأختتم النائب حديثه، بالإشادة إلي جهود القيادة السياسية في العمل علي إيجاد الأمن بها من خلال مجابهة عناصر الإرهاب التي كانت تعتبر هذا الجزء من الدولة ملاذا لهم، قائلا " بدون هذا الاستقرار لن تكون هناك تنمية حقيقية".

فيما قال النائب ابو سريع امام عضو مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري، إن محافظة شمال سيناء تعد أحد البوابات الرئيسية لدخول مصر، لذا فإن حماية الأمن القومى بها ضرورة حتمية وهذا ما عملت الدولة علي تحقيقه بالعديد من الإجراءات وبشكل فعال أيضا.

بناء الإنسان والاستثمار فيه

و أضاف " امام " فى تصريح لـ " صدى البلد"، أن أساس إحداث التطور في سيناء هو العمل علي بناء الانسان والاستثمار فيه، فهذه هي التنمية الحقيقية التي يترتب عليها النهوض بمستوى المحافظة ككل، لافتا إلي أن منطقة سيناء تمتلك مقومات وثروات طبيعية متعددة تتطلب الاستغلال الأمثل للوصول إلي النمو المستدام .

و أوضح النائب : تمتلك أراضي سيناء مختلف أنواع الثروات الطبيعية خاصة المعادن وأهمها الحديد والمنجنيز ولهذا يمكن التركيز علي الإرتقاء بالصناعات المعدنية من خلال تدشين استثمارات بها بهذا القطاع، كذلك مجال الحرف الثراثية اليدوية، فالمنتجات السيناوية تحظى بإقبال كبير لدى المواطنين ومن ثم يجب التوسع فيها والترويج لها داخليا وخارجيا.

كما أشار عضو مجلس الشيوخ، إلي الموقع الاستراتيجي لسيناء الذي يمكن استغلاله في جعل المنطقة منطقة لوجيستية هامة في التصدير للدول العربية المجاورة مثل السعودية والأردن وغيرها، كما يمكن الترويج لها أيضا فيما يتعلق بالجانب السياحى والذي سيحقق استفادة كبري اقتصاديا.