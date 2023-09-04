برقم 22.. إمام عاشور جاهز للمشاركة في مباراة السوبر الإفريقي

أعلن الإعلامي هاني حتحوت مقدم برنامج الماتش على قناة صدي البلد إن أمام عاشور لاعب الأهلي جاهز للمشاركة أمام الرجاء في السوبر الافريقي المقرر اقامتها في المملكة العربية السعودية.

وأضاف عبر صفحته الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر : ‏برقم 22.. إمام عاشور جاهز لمواجهة السوبر الإفريقي .



أكد الإعلامي محمد فاروق أن النادي الأهلي قرر إدراج اسم إمام عاشور لاعب الفريق الجديد القادم من ميتلاند الدنماركي ضمن قائمة إعلانات رعاة القلعة الحمراء في المرحلة القادمة.

وقال الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" :"النادي الأهلي استقر على خطوة مشاركة إمام عاشور لاعب وسط الفريق في حملة إعلانية خلال الفترة المقبلة".

وتابع:"وجاء ذلك من جانب النادي الأهلي بعد الاتفاق مع اللاعب على التواجد في بعض الإعلانات برفقة بعض العناصر بالفريق الأحمر، من أجل تعويضه من الناحية المادية بعد أن قدم بعض التضحيات لارتداء فانلة الأهلي " .