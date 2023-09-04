توتر شديد بين الأسرى الفلسطينيين في "ريمون" وإدارة سجون الاحتلال

قالت هيئة شؤون الأسرى، ونادي الأسير الفلسطيني، اليوم الإثنين، إن هناك توتر شديد بين الأسرى الفلسطينيين من حركة الجهاد الإسلامي، وإدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي في سجن ريمون.

وأوضحت الهيئة ونادي الأسير في بيان مقتضب اليوم الإثنين، أن إدارة السجون استدعت وحدات كبيرة من قوات القمع، وأن والأوضاع ذاهبة نحو التدهور.

وكانت لجنة الطوارئ العليا للحركة الوطنية الأسيرة، أعلنت أمس، أنها قررت الشروع في الإضراب المفتوح عن الطعام يوم الخميس، وذلك ردا على القرارات والسياسات المتخذة من أجل التضييق على الأسرى وشروطهم الحياتية، وكذلك إعادة كل ما تم سلبه من حقوق خلال الفترة الماضية.

يشار إلى أن وحدات القمع التابعة لإدارة سجون الاحتلال، تضم عسكريين ذوي أجسام قوية وخبرات خدموا في وحدات حربية مختلفة في جيش الاحتلال، وتلقى عناصرها تدريبات خاصة لقمع الأسرى والتنكيل بهم، باستخدام أسلحة مختلفة، منها السلاح الأبيض، والهراوات، والغاز المسيل للدموع، وأجهزة كهربائية تؤدي إلى حروق في الجسم، وأسلحة تطلق رصاصاً حارقاً، ورصاص "الدمدم" المحرم دولياً، ورصاص غريب يُحدث آلاماً شديدة.