الرعاية الصحية: بدأنا منظومة التأمين الشامل بمحافظات أقل كثافة

قال الدكتور محمد العقاد، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الصحية والعلاجية بهيئة الرعاية الصحية، إنه بدأ أن يكون هناك إدارة لمشروع التأمين الصحي الشامل وكيفية إدارته وأخذت فترة، مشيرا إلى أن الفكرة بدأت فى أن يتم فصل مقدم الخدمة عن ما يمول ويراقب الخدمة.

وأضاف الدكتور محمد العقاد، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الصحية والعلاجية بهيئة الرعاية الصحية، خلال حواره ببرنامج “هذا الصباح” المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن فكرة التأمين الصحي الشامل هي أن يكون لكل مواطن مشارك بها أو صاحب أمراض مزمنة أو من ذوي الهمم تشمله الرعاية الصحية فى محافظته، موضحا أن المرحلة الأولي بدأت بمحافظة بور سعيد، تلاها الأقصر والإسماعيلية وجنوب سيناء وأسوان والسويس، وفى غضون الأيام القادمة سيتم تدشين المنظومة فيهم.

وتابع الدكتور محمد العقاد، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الصحية والعلاجية بهيئة الرعاية الصحية، أن فكرة قيام المنظومة أولا فى تلك المنظومة، جاءت نتيجة عدد السكان القليل فيها، بحيث يتم البدء فى معرفة التحديات التي ستواجهها المنظومة للتغلب عليها، من أجل أن يكون خبرات كبيرة للتغلب على المحافظات ذات الكثافة العالية.