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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

النائب عمرو عكاشة: سيناء شهدت طفرة تنموية شاملة في عهد الرئيس السيسي

الرئيس السيسى
الرئيس السيسى

قال النائب عمرو عكاشة، عضو مجلس الشيوخ: إن محافظة سيناء شهدت طفرة تنموية شاملة منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي البلاد، مؤكدًا على أن القيادة السياسية استهدفت إحداث تنمية شاملة في شمال سيناء بكافة المجالات الإسكان والسياحة والمشروعات الزراعية.

وأوضح عكاشة، في تصريحات صحفية له، أن القيادة السياسية عملت على استغلال المقومات الطبيعية والبشرية التي تمتلكها سيناء لتحسين مستوى معيشة المواطنين بها وتوفير حياة كريمة شامل كافة الخدمات اللازمة للمعيشة.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، على أن القيادة السياسية سعت إلى تحقيق الأمن والاستقرار بسيناء والقضاء على الإرهاب مما أعطى الأمان لأهالي سيناء وشعورهم بأنهم جزء رئيسي من الدولة المصرية لهم حق الحماية والأمان وتحقيق الأمن والاستقرار لهم.

وأشار النائب عمرو عكاشة، إلى أن الدولة المصرية وضعت خطة استراتيجية شاملة لتنمية سيناء بالتعاون مع جميع وزارات وهيئات الدولة مما يتناسب مع بناء الجمهورية الجديدة.

وتابع عضو مجلس النواب، أن المشروعات التنموية في سيناء ستعمل على توفير فرص عمل للشباب والارتقاء بها وبناء بنية تحتية وخدمية للمستقبل مما يعود بسيناء وجهة سياحية لكافة دول العالم علاوة على فتح الاستثمار السياحي في سيناء مما يحدث نقلة نوعية في السياحة المصرية.

يشار إلى أن اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، واللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي لجهود التنمية الشاملة بمحافظة شمال سيناء، حيث وجه الرئيس بأن تهدف هذه الجهود إلى صياغة مسار تنموي متطور ومتكامل، يتسق مع أهمية وخصوصية المكانة الفريدة لسيناء، ويتناغم مع جهود الدولة المماثلة في كل ربوع مصر، وذلك بتكاتف جميع وزارات وهيئات الدولة.

كما اطلع الرئيس في هذا الإطار على الإجراءات والجهود الكبيرة التي بُذلت في سيناء على مدار السنوات السابقة من أجل استعادة الأمن والاستقرار، بما يمهد الطريق لتنفيذ الرؤية التنموية للدولة والعديد من المشروعات القومية في سيناء، بهدف توفير الحياة الكريمة ومستوى المعيشة اللائق لأهالي سيناء.

الرئيس عبدالفتاح السيسي القيادة السياسية شمال سيناء المشروعات الزراعية الإرهاب

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