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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لغسيل الشبكات .. انقطاع مياه الشرب عن مدينة قليوب 3 ساعات

محطة المياه
محطة المياه

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، انقطاع المياه عن مدينة قليوب، لمدة 3 ساعات، وذلك اعتباراً من الساعة الثانية عشر منتصف ليل اليوم الإثنين وحتى الساعة الثالثة فجر اليوم التالى.


وأوضحت الشركة  فى بيان لها أن الانقطاع نظرا ً لأعمال الغسيل الدورى لشبكات المياه بالكلور.


وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.


من ناحية اخرى تابع الدكتور سمير حماد نائب محافظ القليوبية جهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظة في رفع التراكمات بشبرا الخيمة والخانكة.


وقام نائب المحافظ يرافقه ياسر عبدالله نائب رئيس حي غرب شبرا الخيمة، وهاني حسين نائب رئيس مدينة الخانكة، أعمال رفع التراكمات بنطاق مدينتي شبرا الخيمة والخصوص.


كما تابع حماد، أعمال مد شبكات صرف مياه الأمطار ضمن أعمال تطوير شارع أحمد عرابي بحي غرب شبرا الخيمة، مشددا على ضرورة رفع التراكمات والاشغالات بصورة يومية.


كما وجه المختصين بحي شرق شبرا الخيمة بسرعة رفع التراكمات بشاع ١٣٥ استجابة لشكاوى المواطنين، وعلى الفور تم توجيه ٣ سيارات سعة ٥٠ طنا لرفع المخلفات.

القليوبية انقطاع المياه قليوب المواطنين مدينة قليوب

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