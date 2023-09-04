سقوط هارب من 47 سنة سجنا أوهم الشباب بتسفيرهم خارج البلاد

استغل مجرم حوائج الشباب في العمل خارج البلاد واوهم بقدرته على تسفيرهم مقابل أموال يحصل عليها ، حيث نجح رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة في القبض عليه تنفيذاً لتوجيهات اللواء محمد عبدالله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة وتولت النيابة التحقيق.



تبلغ لقسم شرطة الزاوية الحمراء من عدد 5 أشخاص قرروا بتضررهم من أحد الأشخاص مقيم بدائرة القسم لقيامه بالنصب والإحتيال عليهم والإستيلاء منهم على مبالغ مالية عقب إيهامهم بقدرته على مساعدتهم فى السفر خارج البلاد ، تم ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة الحدائق بالقاهرة ، تبين أنه محكوم عليه فى عدد 32 حكم حبس فى قضايا " تبديد - نصب " بالسجن 47 سنة و 3 شهور .



وإعترف بإرتكاب الواقعة وتم بإرشاده ضبط مبلغ مالى من متحصلات الوقائع ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.