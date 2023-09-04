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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

سقوط هارب من 47 سنة سجنا أوهم الشباب بتسفيرهم خارج البلاد

قوات الشرطة
قوات الشرطة

استغل مجرم حوائج الشباب في العمل خارج البلاد واوهم بقدرته على تسفيرهم مقابل أموال يحصل عليها ، حيث نجح رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة في القبض عليه تنفيذاً لتوجيهات اللواء محمد عبدالله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة وتولت النيابة التحقيق.
 

تبلغ لقسم شرطة الزاوية الحمراء من عدد 5 أشخاص قرروا بتضررهم من أحد الأشخاص مقيم بدائرة القسم لقيامه بالنصب والإحتيال عليهم والإستيلاء منهم على مبالغ مالية عقب إيهامهم بقدرته على مساعدتهم فى السفر خارج البلاد ، تم ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة الحدائق بالقاهرة ، تبين أنه محكوم عليه فى عدد 32 حكم حبس فى قضايا " تبديد - نصب " بالسجن 47 سنة و 3 شهور  .
 

وإعترف بإرتكاب الواقعة وتم بإرشاده ضبط مبلغ مالى من متحصلات الوقائع ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

السفر خارج البلاد القاهرة القبض علي النصب والاحتيال امن القاهرة مباحث القاهرة مديرية أمن القاهرة

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