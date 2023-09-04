الوزراء الفلسطيني يطالب بالتحرك الفوري لوقف انتهاكات الاحتلال بحق الأسرى

طالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الإثنين، مؤسسات حقوق الإنسان الدولية بالتحرك فوراً لوقف سياسة حكومة الاحتلال الإسرائيلية بحق الأسرى الفلسطينيين، مشيراً إلى أنه من المهم أن يكون هناك حراك شعبي لدعم مطالبهم.

وقال اشتية خلال كلمه له في مستهل جلسة الحكومة، "الأسرى ليسوا وحدهم، نقف معهم ونسخّر إمكانياتنا لحماية حقوقهم التي كفلها القانون الدولي واتفاقية جنيف، لن يكون إخواننا الأسرى الحلقة الأضعف ولا ورقة لزيادة رصيد الأحزاب المتطرفة في الحكومة الإسرائيلية من أجل تمرير المخططات القمعية والعنصرية، إن سياسة العزل والتنكيل سوف تزيدهم صلابة وقوة".

وأكد مجلس الوزراء الفلسطيني دعمه لجميع مطالب الأسيرات والأسرى وحقوقهم في سجون الاحتلال، وندد بالتضييق عليهم وتقليص الزيارات لهم.

وأشار اشتية إلى أن مجلس الوزراء يخصص اليوم جلسته لموضوع الأسرى والاستماع إلى تقارير عن أوضاعهم واتخاذ ما يلزم من قرارات لتعزيز صمودهم والعمل على الإفراج عن المرضى وكبار السن والنساء والأطفال منهم.

وحضر قدورة فارس رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، جلسة مجلس الوزراء ؛ من أجل إطلاع المجلس على ما يجري بحق الأسرى.