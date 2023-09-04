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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وزير الشباب والرياضة ومحافظ الجيزة يستقبلان شعلة أسبوع شباب الجامعات

وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة ومحافظ الجيزة

استقبل صباح اليوم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة شعلة أسبوع شباب الجامعات رقم"  ١٣ " بكلية التربية الرياضية بالهرم رفقة، اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.
وكان فى استقبالهم الدكتور وليد عبد الرازق عميد كلية التربية الرياضية بالهرم والعديد من أساتذة الكلية.

ونوه وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي على أهمية الحدث حيث يعتبر مناسبة قومية يلتقي فيها الشباب المتميز من الجامعات المصرية وكذلك المعاهد العليا للتنافس الشريف فى العديد من الأنشطة الرياضية ،والعلمية، والاجتماعية، والثقافية والجوالة .
فيما أشاد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بمراسم انطلاق أسبوع شباب الجامعات مشيدا بحجم الإنجازات التي تشهدها الدولة المصرية فى قطاع الرياضة ودعم أنشطة الشباب وخاصة محافظة الجيزة والتى شهدت إفتتاح العديد من المنشآت الرياضية خلال الفترة السابقة وانطلاق العديد من الفعاليات فى إطار استثمار طاقات الشباب ودعم نجاحهم بمختلف الأنشطة.
حضر فعاليات الحدث اللواء شاكر يونس السكرتير العام للمحافظة.
يذكر أن " الشعلة»  تنتقل في ثلاثة مسارات بالجامعات المصرية التي نظمت فعاليات أسبوع شباب الجامعات من قبل؛ والتى بدأت  بجامعة أسيوط انتقالًا لجامعة المنيا ، مرورا بعدد من الجامعات حتى تصل إلى جامعة حلوان.
وسوف تستضيف جامعة حلوان أسبوع شباب الجامعات والمعاهد العليا المصرية الثالث عشر خلال الفترة من ٨ حتى ١٤ سبتمبر المقبل والذي يهدف لتوفير بيئة مشجعة ومليئة بالأنشطة الطلابية ويتخلل الأسبوع العديد من الأنشطة الرياضية منها  (قدم خماسي ،كرة يد، كرة طائرة،  ألعاب القوى، تنس الطاولة ،كرة السلة ) بالاضافة الى الأنشطة الفنية والاجتماعية والثقافية المتنوعة .

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أحمد راشد محافظ الجيزة أسبوع شباب الجامعات أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الجامعات والمعاهد التربية الرياضية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة المعاهد العليا المصرية عميد كلية التربية الرياضية محافظة الجيزة محافظ الجيزة وزير الشباب والرياضة

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