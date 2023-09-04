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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مياه المنوفية: حل مشكلة الصرف الصحي لخدمة طلاب الجامعة الأهلية

جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية

تفقد اللواء ابراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية يرافقه الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية ومحمد موسي نائب المحافظ أعمال إنشاء خزان لتجميع الصرف الصحي الخاص بجامعة المنوفية الأهلية بطوخ طنبشا في إطار متابعة وتفقد الاستعدادات والتجهيزات النهائية لاستقبال العام الدراسي الجديد وتقديم كافة أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة لتقديم خدمات تعليمية متميزة لأبنائنا الطلاب .

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وأشار، المهندس محمد نجيب صالح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية إلى أنه جارى تنفيذ خزان لتجميع الصرف الصحي للجامعة الأهلية كحل مؤقت لحين نهو أعمال الصرف الصحي بقرية طوخ طنبشا على ان يتم كسحه بمعرفة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية .  

يأتي هذا انطلاقا من دور الشركة المجتمعي في تذليل كافة العقبات التي تضمن تحقيق الأهداف التنموية التي تقودها الدولة المصرية نحو بناء الإنسان المصري كونه أحد أهم المحاور والمرتكزات التي تتبناها الدولة في المرحلة الحالية بما يتماشى مع رؤية مصر  2023 .

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