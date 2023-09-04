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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لتسهيل الحركة المرورية..

رفع كفاءة الطريق أمام حديقة سفاري بارك اتجاه كوبري عرابي

تمهيد طريق
تمهيد طريق

كلف اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، مديرية الطرق وحي المنيرة الغربية بالاستجابة لشكوي المواطنين الواردة برفع كفاءة الشارع امام حديقة سفارى بارك اتجاه مطلع كوبرى أحمد عرابی وتمهيده لتسهيل الحركة المرورية. 
وقامت محافظة الجيزة، من خلال أجهزتها، بتمهيد الطريق ورفع كفاءته، وتهذيب الحفر الموجودة بالطريق المؤدى إلى كوبرى احمد عرابی وإعادة الشيء لأصله.  
كما تم توسعه الطريق مدخل شارع حسین مهران، وإنشاء مدخل ومخرج للشارع مروريا، وتركيب بلدورات لعدم إعاقة الحركة.  
وسيتم انشاء رصيف بالجزيرة الوسطى أمام حديقة سفارى بارك وصيانة ارصفة المشاة.
وشملت جهود أجهزة محافظة الجيزة التنسيق مع قسم شرطة المنيرة الغربية وإدارة المرور لتواجد دوريات من ادارة المرور وونش للتواجد بمنطقه سفارى بارك يوميا ليتم التعامل الفوري حيال اي مخالفات مرورية تعيق من حركة السير .

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أحمد راشد محافظ الجيزة أرصفة المشاة الجزيرة الوسطى اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة تسهيل الحركه المروريه حي المنيرة الغربية شرطة المنيرة الغربية شكوى المواطنين قسم شرطة المنيرة كوبرى عرابى مخالفات مرورية محافظة الجيزة

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