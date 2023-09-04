رئيس فيفا: بطولة الدوري الأفريقي تسهم في زيادة الاستثمار الرياضي بالقارة السمراء

أكد جياني إنفانتينو رئيس الإتحاد الدولي لكرة القدم أن النسخة الاولي لبطولة الدوري الأفريقي ستكون وسيلة رائعة للإرتقاء بكرة القدم في قارة أفريقيا الي مستوي أفضل وأعلي.

وقال إنفانتينو:" دورنا في الفيفا هو جعل كرة القدم عالمية حقًا، ولطالما كنا نؤمن بتطور كرة القدم في أفريقيا، وهو ما تم تأكيده من خلال برنامج FIFA Forward ".

وأضاف:" بطولة الدوري الأفريقي وسيلة رائعة وفعالة للارتقاء بكرة القدم الأفريقية إلى المستوى التالي، وهذا شيء يسعدني شخصيًا رؤيته."

وأوضح أن المسابقة ستحفز الاستثمار الأجنبي والمحلي في كرة القدم الأفريقية، وتوفر المسرح المثالي لأفضل الأندية واللاعبين في القارة للتنافس ضد بعضهم البعض وإشراك المزيد من المشجعين، سواء في أفريقيا أو بقية العالم، ومن شأنه أيضًا أن يضع معيارًا للتنمية المستدامة وإمكانية الوصول والشمول في أفريقيا.

وأوضح أن هناك فريقين هم مازيمبي والرجاء المغربي وصلا الي نهائي كأس العالم للاندية عام 2010 و 2013 وحصدا المركز الثاني، ونسعي ان تساعد تلك البطولة الجديدة وهي الدوري الافريقي الي تطوير الفرق وقدراتها الكروية والمالية لتتمكن باستمرار من مجاراة - وربما هزيمة - أفضل ما تقدمه أندية بقية العالم."

وأسفرت قرعة النسخة الأولي من الدوري الأفريقي عن مواجهة سيمبا التنزاني والاهلي المصري ، مازيمبي الكونغولي مع الترجي التونسي، إنيمبا النيجيري أمام الوداد المغربي، وبترو إتليتيكو الإنجولي ضد ماميلودي صنداونز .