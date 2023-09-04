حسن شحاتة يعلن موقفه من خوض انتخابات نادي الزمالك المقبلة

كشف حسن شحاتة، المدير الفني التاريخي لمنتخب مصر السابق، عن حقيقة توليه منصبا داخل نادي الزمالك خلال الفترة المقبلة.

وقال حسن شحاتة، فى تصريحات عبر برنامج “فى الملعب وأنت سايق” مع الإعلامي إبراهيم فايق، “كنا لا نتمني أن يكون الزمالك فى هذه الأزمات الكبيرة وتحديدًا المادية، بجانب وقف القيد، ومن الصعب أتواجد فى الظروف الحالية، وإذا تواجدت لابد أن يكون لدي حلول حتي أوافق على أى منصب لو تم العرض عليّ”.

وأضاف حسن شحاتة "لم أفكر على الإطلاق فى خوض انتخابات الزمالك؛ لأن لا أستطيع أن أكون إداريًا ولكن أنا أساعد الزمالك فى أى منصب أو خارج أى منصب".

وأكد "نادي الزمالك يحتاج الفترة المقبلة أن يتواجد أشخاص تستطيع أن تفعل تقدم ملحوظ فى العديد من الملفات خاصًة حل الأزمات المادية من أجل عودة النادي بالكامل إلي الطريق الصحيح مرة أخري.