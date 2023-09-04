نائب رئيس جامعة الأزهر يتفقد لجان امتحانات التصفية بكليات فرع الدًّرَّاسة

أجرى الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، جولة تفقدية للاطمئنان على سير وانتظام لجان امتحانات التصفية بكليات فرع الدَّرَّاسة.

وتضمنت جولة نائب رئيس جامعة الأزهر، المرور على كليات: اللغة العربية، والشريعة والقانون، وأصول الدين، وخلال الجولة التفقدية تابع نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب توفير الكليات للمناخ المناسب أمام الطلاب؛ بهدف التيسير عليهم داخل اللجان، وتأكد من وجود أستاذ المادة داخل اللجان خلال فترة الامتحان؛ للرد على أي استفسار، إضافة إلى ذلك تأكد من وجود الإشراف الطبي بالتعاون مع الإدارة العامة الخدمات الطبية.

كان في استقبال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب: الدكتور صلاح عاشور، عميد كلية اللغة العربية بالقاهرة، والدكتور خالد سعيد، عميد كلية أصول الدين بالقاهرة، والدكتور أبو بكر يحيى، وكيل كلية الشريعة والقانون بالقاهرة لشئون التعليم والطلاب.

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