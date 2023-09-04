عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

نائب رئيس جامعة الأزهر يتفقد لجان امتحانات التصفية بكليات فرع الدًّرَّاسة

امتحانات جامعة الأزهر
امتحانات جامعة الأزهر

أجرى الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، جولة تفقدية للاطمئنان على سير وانتظام لجان امتحانات التصفية بكليات فرع الدَّرَّاسة.

وتضمنت جولة نائب رئيس جامعة الأزهر، المرور على كليات: اللغة العربية، والشريعة والقانون، وأصول الدين، وخلال الجولة التفقدية تابع نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب توفير الكليات للمناخ المناسب أمام الطلاب؛ بهدف التيسير عليهم داخل اللجان، وتأكد من وجود أستاذ المادة داخل اللجان خلال فترة الامتحان؛ للرد على أي استفسار، إضافة إلى ذلك تأكد من وجود الإشراف الطبي بالتعاون مع الإدارة العامة الخدمات الطبية.

كان في استقبال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب: الدكتور صلاح عاشور، عميد كلية اللغة العربية بالقاهرة، والدكتور خالد سعيد، عميد كلية أصول الدين بالقاهرة، والدكتور أبو بكر يحيى، وكيل كلية الشريعة والقانون بالقاهرة لشئون التعليم والطلاب.

5da10c43-f5dc-4f8e-9468-7e02e75507cd
5da10c43-f5dc-4f8e-9468-7e02e75507cd
6a99b508-8cbb-44c1-b534-370bb64888e1
6a99b508-8cbb-44c1-b534-370bb64888e1
22287c28-e4a1-428c-a40c-b6af58c1ebef
22287c28-e4a1-428c-a40c-b6af58c1ebef
جامعة الأزهر امتحانات الطلاب استفسار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيبو طالب بإبعاده| تفاصيل محاولات الأهلي لاحتواء أزمات حسام غالي.. صدام قوي مع الإدارة

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2023 بالاسم ورقم الجلوس جميع المحافظات

الأبيض ومينا حشيش.. احذر من الغرق والنزول فى هذه الشواطئ بمطروح

ورم .. إسماعيل فرغلي يكشف كواليس إصابته بمرض خطير

400 قرش| زلزال يضرب الدولار في السوق السوداء.. ماذا حدث بعد قرار الحكومة والبريكس؟

ظهور نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 وبيان عاجل بعد قليل

نجلاء فتحي تستغيث: سرقوا لوحة زوجي من قدام بيتي .. صورة

وقع بالفعل |شوبير يعلن مفاجأة بشأن المهاجم المغربي الجديد للأهلي

ترشيحاتنا

وزير الخارجية النمساوي عن نظيره الأوكراني: أراه أكثر من أطفالي

السيسي يحقق حلم أهالي سيناء| صدى البلد يشارك احتفالية القوات المسلحة تسليم العقود المؤمنة للمنتفعين بالأراضي الزراعية

تنسيق الأزهر 2023.. رابط التسجيل وأهم الرغبات الجديدة

بعد 4 أشهر من التلاعب بأسعار السجائر.. هذه حقيقة بيع أسهم الشرقية للدخان

غرامة تصل لـ3 ملايين جنيه.. تعرف على كل ما يتعلق بـ باركود العمرة

دفع رباعي.. سيارات بمحركات جبارة بسعر 250 ألف جنيه| صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

المكسيك.. نهاية مأساوية لقائد طائرة في حفل اكتشاف نوع مولود جديد| فيديو

فستان جديد.. ياسمين الخطيب تثير الجدل بصورتها| شاهد

فاكهة غير متوقعة تحميك من الأمراض المزمنة

أنا الشيخ..صورة تثير الجدل لـ إيلوان ماسك بالزي الخليجي|ما القصة؟

فيديو

ممثلة شهيرة تعتنق الإسلام وتنهار بالبكاء أمام الكعبة.. ما القصة؟ | فيديوجراف

نسبة النجاح 89٪.. اعتماد نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة

قوات شرق القناة تنظم إحتفالية تسليم العقود المؤمنة للمنتفعين بالأراضى الزراعية من أبناء سيناء ومحافظات القناة

بيع 30 ٪ من أسهم الشرقية للدخان.. هل تتراجع أسعار السجائر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قمة السيسي والبرهان.. السودان في القلب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: السيسي .. رئيسي

محمد الصاحى يكتب : قمة عمان للقطاع الخاص .. من هنا تبدأ التنمية

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

اﻟﻤﺰﻳﺪ