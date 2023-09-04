وكالة الطاقة الدولية تنصح واشنطن وبكين بإنهاء الخلافات لمواجهة أزمة المناخ

قال رئيس وكالة الطاقة الدولية، فاتح بيرول، اليوم الاثنين، “إنه ينبغي على واشنطن وبكين وضع توتراتهما جانبا لمواجهة التحديات المناخية”.

ويعتبر المناخ هو أحد أهم العوامل التي تؤثر على حياة البشر والكائنات الحية الأخرى على كوكب الأرض. ومع ذلك، فإن المناخ يواجه تغيرات خطيرة نتيجة للأنشطة البشرية، مثل احتراق الوقود الأحفوري والتصنيع والزراعة والتحرير.

هذه التغيرات تؤدي إلى زيادة درجة حرارة الأرض وارتفاع مستوى سطح البحر وانقراض الأنواع والجفاف والفيضانات والأعاصير وغيرها من الآثار السلبية.

ولمواجهة هذه التحديات، يجب على دول العالم التعاون واتخاذ إجراءات فعالة للحد من انبعاثات غازات الدفيئة والتكيف مع التغيرات المناخية. ومع ذلك، فإن هذه المسألة تثير صراعات سياسية واقتصادية بين الدول، خصوصًا بين أكبر مصدرين لانبعاثات غازات الدفيئة في العالم: الولايات المتحدة والصين.

حيث يمثل هذان البلدان نحو 40% من انبعاثات غازات الدفيئة في العالم، ولديهما مصالح متضاربة في قضية المناخ. فالولايات المتحدة تسعى إلى حماية قيادتها العالمية وأمنها القومي وقوتها الصناعية، بينما تسعى الصين إلى تحقيق نمو اقتصادي سريع وتخفيف الفقر وزيادة نفوذها الإقليمي والدولي.

وهذه المصالح تؤدي إلى توترات وخلافات بشأن مسؤولية كل طرف في التسبب في التغير المناخي، ودور كل طرف في حل هذه المشكلة، وطبيعة التزامات كل طرف في اتفاقات المناخ الدولية.