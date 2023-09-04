أول رد فعل من أحمد سعد بعد طلاق علياء بسيوني

روج الفنان أحمد سعد لحفله بالكويت، في أول منشور له، بعد طلاقه من زوجته مصممة الأزياء علياء بسيوني

ونشر احمد سعد، عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، البوستر الدعائي الخاص بالحفل متجاهلا الحديث عن طلاقه وعلق قائلا: " جمهور الكويت الغالي، متحمس جدا للحفلة ومستنيكم يوم الجمعة 22 سبتمبر في موسم الكويتعلى مسرح الأرينا".

وكانت علياء بسيوني قد كشفت مساء يوم الثلاثاء الماضي عن طلاقها من أحمد سعد بناء على رغبته، وانتقدت تصرفه الذي تسبب في خراببيتهما، مشيرة إلى قيامها بالتضحية بالكثير من الأمور، حتى تستمر حياتهما وتبني بيتا لأسرة سعيدة.