محمود فوزي: توصيات الحوار الوطني ليست كلاما عاما

أكد المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، أن الحوار الوطني لا يسير وفق رأي الأغلبية أو التصويت أو أمور مثل هذه الآليات، وإنما عمل الحوار الوطني يعتمد على التوافق أي يجب الوصول إلى رأي متوافق عليه من قبل جميع المشاركين.

المستشار محمود فوزي: استغرقنا ساعات طويلة في النقاش في جلسات الحوار الوطني

وأضاف "فوزي"، خلال تصريحات مع الإعلامي أحمد الطاهري في برنامج "كلام في السياسة" المذاع من خلال قناة "اكسترا نيوز"، أن توصيات المرحلة الأولى من الحوار الوطني شهدت بذل مجهود كبير، جاء فيه التوافق بين الآراء المتعارضة على كافة المستويات، موضحا أن التوصيات ليست كلاما عاما وإنما كان شديد التخصيص.

وتابع المستشار محمود فوزي، أن تم العمل على تقريب وجهات النظر بين المشاركين، خاصة في ظل العمل لعدد ساعات طويلة، وكان الهدف الأساسي في هذه الرحلة الاستماع لكافة الآراء خاصة ان ما يجمع المشاركون أهم وأكثر مما يتم الاختلاف عليه.