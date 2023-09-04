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تحقيقات

البنك الأفريقي يضيف حلقة جديدة لسلسلة فروعه بافتتاح مقر العاصمة الإدارية| تفاصيل

البنك الإفريقي للتصدير
البنك الإفريقي للتصدير

يستعد البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد  AFREXIMBANK لبناء مجمع متكامل يضم مقره الرئيسي الأكبر على مستوى القارة الإفريقية، في العاصمة الجديدة في مصر.

ووقعت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية في مصر والبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد (AFREXIMBANK)، بمقر وزارة الخارجية الخميس الماضي، عقد شراء البنك قطعة أرض بمساحة (50 ألف متر مربع) لبناء مجمع متكامل يضم مقره الرئيسي، وهو الأكبر على مستوى القارة الإفريقية، بالإضافة إلى مركز للتجارة وفندق وقاعات للمؤتمرات والمعارض، فضلاً عن شراء 6 قطع أراض للاستخدام كمقار للإدارة العليا للبنك بقيمة استثمارية مبدئية تقدر بمبلغ 32 مليون دولار أمريكي.

البنك الإفريقي للتصدير

ويعد البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد AFREXIMBANK أول مؤسسة مالية متعددة الأطراف لإفريقيا تتعاون بشكل وثيق مع الاتحاد الإفريقي، وتهدف إلى تنمية وتعزيز التجارة داخل وخارج إفريقيا.

ويمتلك البنك- والذي يحظى بوضعية مماثلة للمنظمات الدولية المعتمدة داخل مصر- 7 أفرع على مستوى القارة الإفريقية، وجرى تصميم مقره الرئيسي بالعاصمة الإدارية الجديدة ليصبح أيقونة Land mark وأحد معالم الحي الدبلوماسي.

ومن المقرر أن يشكل مقر البنك بالعاصمة الإدارية الجديدة مجمعاً متكاملاً لتقديم خدمات التجارة الدولية حيث يشمل بالإضافة إلى مقر البنك "مركز مالي للت جارة" (African Trade Center) وفندق وقاعات للمؤتمرات والمعارض ومركزاً للإبداع.

وقال السفير ياسر رضا مساعد وزير الخارجية للشئون المالية والإدارية وشئون الديوان العام والعاصمة الإدارية الجديدة، إن نجاح التفاوض مع البنك الأفريقي جاء ليعكس حرص مصر الدائم على تعزيز أواصر التعاون مع القارة الأفريقية، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية. 
وأضاف السفير ياسر رضا أن وزارة الخارجية تولي اهتماماً كبيراً للترويج للحي الدبلوماسي بالعاصمة الإدارية الجديدة حيث شكلت قبل ثلاثة أعوام "مجموعة العاصمة" التي تقود جهود التواصل مع البعثات الأجنبية المعتمدة في مصر، مشيراً إلى أن نجاح التفاوض بين شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية والبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد جاء نتيجةً لتعاون مثمر استمر على مدار أكثر من عامين بين الأطراف المشاركة في مراسم توقيع العقد.

البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد ينشئ مقره الرئيسي في العاصمة الإدارية الجديدة

البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد يوقع عقدا لإنشاء مقره الرئيسي بالعاصمة الإدارية الجديدة

دور البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد

في هذا الصدد، قال أبو بكر سلامي الخبير المالي، إن البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد يلعب دورا كبيرا في ترقية الصادرات بين الدول الإفريقية، هو تقني مالي سيرفع التبادل التجاري بين الحكومات والمؤسسات العمومية الإفريقية بدرجة أولى، بصفتها القاطرة والمحفز لشركات القطاع الخاص.

وأضاف سلامي في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن إقامة هذا المشروع نتيجةً لتعاون مثمر استمر على مدار أكثر من عامين، ويقدم البنك فوائد عديدة، مشيراً إلى أن دول كالجزائر وتونس ونيجيريا وجنوب إفريقيا وحتى مصر، لها أنظمة مالية وبنكية جيّدة، فالدول المصدّرة للنفط والغاز لها منظومة مالية ذات جودة وذات كفاءة في المعاملات الدولية.

وتابع: العاصمة الإدارية أصبحت مصدرا للاستثمارات في مصر، وجاء ذلك المشروع في إطار حرص مصر الدائم على تعزيز أواصر التعاون مع القارة الأفريقية.

من جانبه أشاد المهندس خالد عباس بنجاح التعاون مع وزارة الخارجية في الترويج للحي الدبلوماسي، مؤكداً أن تنفيذ هذا المشروع وغيره من المشروعات ساهم في أن تصبح العاصمة الإدارية الجديدة نقطة جذب هامة للاستثمارات الأجنبية.
وتجدر الإشارة إلى أن مراسم التوقيع شهدت حضور السفير  محمد البدري مساعد وزير الخارجية للشئون الأفريقية والسفير أشرف سويلم مساعد وزير الخارجية لشئون المنظمات الأفريقية، إضافة إلى عدد كبير من مسئولي وزارة الخارجية من القطاعات المعنية وقيادات شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، وكذا وفد عالى المستوى من قيادات البنك المختلفة، إلى جانب أعضاء "مجموعة العاصمة" التابعة للقطاع المالي بوزارة الخارجية.

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نظام التسوية الإفريقي 

وقال أوراما إن توقيع اتفاقية المقر الرئيسي للبنك مع الحكومة المصرية في العاصمة الإدارية جاءت في ذكرى اتفاقية إنشاء البنك عام 1994.

وأضاف أن بناء مركز الخدمات التجارية سيبدأ على الفور وسيكون بمثابة نقطة تجمع للسلك الدبلوماسي الأفريقي وسيفتح الباب لتتبعه الكيانات الأخرى.

وأكد أوراما أن المركز سيسهل دخول صادرات مصر إلى بقية أفريقيا والاستثمار فيها وسيكون له تأثير كبير على العاصمة الجديدة وعلى مجتمع الأعمال المصري وسيكون بمثابة المقر الرئيسي لشبكة المراكز التجارية التي أنشأها البنك عبر إفريقيا لتغطية العواصم التجارية للقارة.
وتوقع البنك الإفريقي  للتصدير والاستيراد  “أفريكسم بنك” أن تنضم 15 إلى 20 دولة إلى نظام الدفع والتسوية الإفريقي بحلول نهاية العام، وفقا لتصريحات رئيس البنك بنديكت أوراما قبل الاجتماعات السنوية للبنك في أكرا، حيث بدأت المنصة عملياتها التجارية مع 9 دول وقعت حتى الآن.

وتتم الغالبية العظمى من التجارة البينية لإفريقيا من خلال التحويلات إلى الدولار، وتسعى مبادرات مثل "PAPSS" واتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية، التي من شأنها إنشاء أكبر منطقة تجارة حرة في العالم من حيث المساحة، إلى تعزيز التجارة الداخلية عن طريق تقليل الحواجز، بما في ذلك الحاجة إلى التعامل بالدولار.

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