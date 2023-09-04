ضربة معلم.. العاصمة الإدارية تحتضن أكبر بنك في أفريقيا | تفاصيل

وقع البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد AFREXIMBANK مع شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، عقود اتفاق لبناء مجمع متكامل يضم مقره الرئيسي الأكبر على مستوى القارة الإفريقية، في العاصمة الإدارية الجديدة، وكان توقيع العقود يوم الخميس الماضي، بمقر وزارة الخارجية، حيث نص على شراء البنك قطعة أرض بمساحة 50 ألف متر مربع، لبناء مجمع متكامل يضم ما يلي:

مقره البنك الرئيسي، وهو الأكبر في أفريقيا.

مركز التجارة.

فندق.

قاعات للمؤتمرات والمعارض.

شراء 6 قطع أراضي للاستخدام كمقار للإدارة العليا للبنك بقيمة استثمارية مبدئية تقدر بمبلغ 32 مليون دولار.

توقيع العقود مع البنك الإفريقي

أكبر بنك إفريقي بالعاصمة

ووقع العقد كل من المهندس خالد محمود عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب عن شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، وبنديكت أوراما رئيس البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد، بمشاركة السفير ياسر رضا مساعد وزير الخارجية للشئون المالية والإدارية وشئون الديوان العام والعاصمة الإدارية الجديدة والذي أكد أن نجاح التفاوض مع البنك الأفريقي، يعكس حرص مصر الدائم على تعزيز أواصر التعاون مع القارة الأفريقية.

وأضاف أن وزارة الخارجية تولي اهتماماً كبيراً للترويج للحي الدبلوماسي بالعاصمة الإدارية الجديدة حيث شكلت قبل ثلاثة أعوام "مجموعة العاصمة" التي تقود جهود التواصل مع البعثات الأجنبية المعتمدة في مصر، مشيراً إلى أن نجاح التفاوض بين شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية والبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد جاء نتيجةً لتعاون مثمر استمر على مدار أكثر من عامين بين الأطراف المشاركة في مراسم توقيع العقد.

في هذا الصدد، قال جون جميل، المتخصص في ملف التنمية العمرانية والمدن المستدامة، إن إعلان البنك الافريقي للاستيراد والتصدير، عن إنشاء مقر له بالعاصمة الاداريه الجديده هي شهاده ثقة ودلالة قوية من مجتمع الأعمال الدولي والإقليمي نحو مشروع العاصمة الادارية الجديدة، ومدي قدرتها علي أن تصبح مركزا للمال والأعمال في افريقيا والشرق الأوسط.

جون جميل - المتخصص في ملف التنمية العمرانية والمدن المستدامة

نقلة نوعية لمشروع العاصمة الإدارية

وأضاف جميل، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن مثل تلك الصفقات تعد تسويقا قويا وكبير لمشروع العاصمة الإدارية الجديدة، حتى تصبح مركزا للمال والأعمال والتجاره بمنطقه الشرق الأوسط وأفريقيا، هذا بالاضافه الي أن ثقه مثل تلك المؤسسات الاقتصادية الاقليميه والدولية بأن تنشئ مقرات لها في العاصمه الاداريه الجديده هو تأكيد علي مدي نجاح مشروع العاصمه الاداريه الجديدة.

وأكد أن إنشاء البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد، مقره الرئيسي في العاصمة، يمثل نقطة محورية وهامة في الاقتصاد المصري بشكل عام والاستثمار العمراني علي وجه التحديد ، هذا بالاضافه الي أن التخطيط العمراني والمعماري المتناسق والذي يراعي كافه ابعاد واتجاهات العمران الذكي والمستدام داخل مشروع العاصمه الاداريه الجديده هو ماكان دافعا قويا أمام تلك المؤسسات الاقتصادية الاقليميه والدولية بأن تتكالب علي إنشاء مقراتها الإقليمية داخل العاصمة الاداريه الجديده

البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد

ويعد البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد AFREXIMBANK أول مؤسسة مالية متعددة الأطراف لإفريقيا تتعاون بشكل وثيق مع الاتحاد الإفريقي، وتهدف إلى تنمية وتعزيز التجارة داخل وخارج إفريقيا، ويمتلك البنك، والذي يحظى بوضعية مماثلة للمنظمات الدولية المعتمدة داخل مصر، 7 أفرع على مستوى القارة الإفريقية، وجرى تصميم مقره الرئيسي بالعاصمة الإدارية الجديدة ليصبح أيقونة Land mark وأحد معالم الحي الدبلوماسي.

ومن المقرر أن يشكل مقر البنك بالعاصمة الإدارية الجديدة مجمعاً متكاملاً لتقديم خدمات التجارة الدولية حيث يشمل بالإضافة إلى مقر البنك "مركز مالي للت جارة" (African Trade Center) وفندق وقاعات للمؤتمرات والمعارض ومركزاً للإبداع.