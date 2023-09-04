البرهان يعود إلى الخرطوم بعد لقائه سلفا كير في جوبا

أنهى رئيس مجلس السيادة الانتقالي وقائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان، زيارته إلى جنوب السودان، عائدًا إلى السودان اليوم، بعد زيارة بحث خلالها تطورات المعارك في السودان، وفق ما ذكرت شبكة فرانس 24.

وصل البرهان إلى بورتسودان، بعدما أجرى محادثات الاثنين مع رئيس جنوب السودان سلفا كير.

تناول الزعيمان "الجهود التي تبذلها دول الإقليم، لا سيما دولة جنوب السودان، لمعالجة الأزمة في السودان"، بحسب مصدر لم يكشف عن هويته.

وقال وزير شؤون الحكومة في جنوب السودان مارتن إيليا لومورو إنه "من المعروف أن الرئيس كير هو الشخص الوحيد الذي لديه معرفة بشأن السودان، ويمكنه إيجاد حلّ للأزمة السودانية".

تعد زيارة البرهان، هي الزيارة الخارجية الثانية له منذ اندلاع الأزمة بين الجيش وقوات الدعم السريع في 15 أبريل الماضي.

وزار البرهان مصر في 29 أغسطس حيث التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي في مدينة العلمين.

وتأتي المحطتان الخارجيتان للبرهان في ظل تقارير عن وساطات للتفاوض بينه وبين دقلو خارج البلاد، سعيا لإيجاد حلّ للنزاع.

في هذا السياق، طلبت الأمم المتحدة اليوم الاثنين مليار دولار إضافية مؤكدة أن "الذين يصلون إلى المناطق الحدودية النائية يجدون أنفسهم في ظروف يائسة".

وذكّرت الأمم المتحدة بأن الأوبئة ولا سيما الكوليرا والحصبة، تنتشر بين اللاجئين وتقتل بعضهم.