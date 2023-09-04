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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إطلالة مي سليم تخطف الأضواء في أحدث ظهور

مي سليم
مي سليم

شاركت الفنانة مي سليم، جمهورها  صورة جديدة من أحدث ظهور لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام ”.

 

وظهرت مي سليم بإطلالة جذابة مرتدية فستانًا مجسمًا باللون الأسود المنقوش مع ورده باللون الفوشيا، مما حازت على إعجاب متابعيها.


 وكانت الفنانة مي سليم، شاركت في مسلسل تلت التلاتة من بطولة الفنانة غادة عبد الرازق والذي تم عرضه في رمضان2023، وضم المسلسل مجموعة كبيرة من النجوم ومنهم صلاح عبد الله ومحمد القس، ومي سليم، والراحل مصطفىدرويش، وليلى أحمد زاهر وإخراج حسن صالح.

 

أحداث مسلسل تلت التلاتة

تدور أحداث المسلسل حول 3 توائم، تجسد شخصيتها الفنانة غادة عبد الرازق، وتتعرض غادة عبد الرازق إلى الخيانةحيث يقع زوجها في حب الفنانة مي سليم و تكتشف خيانته لها وتحاول الانتقام منه، كما تدور أحداث المسلسلأيضًاحول تأثير الأدوية النفسية التي تتناولها الفنانة غادة عبدالرازق وعلاقتها بزوجها، ومدى تأثير هذه الأدوية الذيمن الممكن أن يصل إلى حد الإدمان.

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