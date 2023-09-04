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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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عماد الدين حسين: بعض من يقولون إنهم متخصصون مصابون بأمية سياسية ورقمية

عماد الدين حسين
عماد الدين حسين

طالب النائب عماد الدين حسين، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، بوجود حساب عسير لكل من يرتكب الجريمة في الفترة الراهنة، في ضوء توفير كافة القنوات الأساسية من أجل التعبير عن الآراء والتعبير عن وجهات النظر بالطرق الصحيحة والسليمة. 

 

عماد حسين: يجب علاج الأمية السياسية لدى البعض 

وأضاف "حسين"، خلال تصريحات تليفزيونية مع الإعلامي أحمد الطاهري في برنامج "كلام في السياسة" المذاع من خلال شاشة "اكسترا نيوز"، أن يجب أن يكون هناك ضمان لمناخ من الحريات تحت إطار القانون، وهو ما يقطع كل سبل الجريمة، والقواعد ستكون واضحة أمام الجميع بعد ذلك حينما يتم حبس أو فرض غرامة كبيرة على من يرتكب الجريمة. 

 

وتابع عماد الدين حسين، أن الكثير ممن يقولون إنهم متخصصون مصابون بأمية سياسية، "في واحد متخصص يقول إن عنده آراء هي ليست بآراء، والكل بيستسنخ الكلام ويتكلم بي على أساس أن هي حقائق وهذا الكلام غير صحيح، ويجب التوعية ضد هذا الكلام المنتشر". 

 

ولفت إلى أن جلسة الحوار الوطني الأخيرة الخاصة بالديون خرج أحد الأشخاص المتفردة وقال إنه متخصص أن هناك 509 مليارات جنيه يمكن للدولة الحصول عليهم غدا في حال حل بعض المشكلات، وكان الرد أن مثل هذا المبلغ يمثل نزاعات دفترية بين جهات حكومية وليست أموالا ضائعة على الدولة، وهو ما يدل على معاناته من أمية رقمية.

الحوار الوطني عماد الدين حسين أحمد الطاهري كلام في السياسة إكسترا نيوز

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