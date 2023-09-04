حب من أول تدريب.. زوجين جمعهما اهتمامهم بسباق السيارات|تفاصيل

خصص برنامج "ست الستات"، فقرة بعنوان "شركاء في الحياة الزوجية و العملية"، و أستضاف زوجين و كشفوا تفاصيل تعارفهم و سبب زواجهم.

وقال سامح عبد القوي، المنظم العام لبطولة مصر الشرق الأوسط لسباقات السيارات، خلال لقائه ببرنامج "ست الستات" المذاع على شاشة "صدى البلد"، إنه تعرف على شريكته بواسطة سباق سيارات.

وأوضح "عبد القوي"، أن "ياسمين" زوجته طلبت منه بالبداية أن يقوم بتدريبها على سباق السيارات و خاصة لأنها كانت مهتمة بهذا المجال و تريد معرفة المزيد عنه.

حصلت على مركز ثالث

و من جانبه أضافت ياسمين سامي، بطلة سباق السيارات، أن زوجها بالبداية كان يقوم بتوجيهها لحبها للسيارات حتى دخلت أول سباق سيارات و حصلت على مركز ثالث به.

