عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لقاء تحفيزي لطلاب المنصورة المشاركين فى أسبوع شباب الجامعات بحلوان

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

عقد الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة ، والدكتور محمد عطية البيومي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، لقاءً اليوم الأثنين مع بعثة جامعة المنصورة المشاركين في اسبوع شباب الجامعات الثالث عشر، والذى تنظمه جامعة حلوان خلال الفترة من ٨ حتى ١٤ سبتمبر ٢٠٢٣، بحضور االدكتور مها عبده العشماوى عميد كلية الطب البيطري ورئيس بعثة جامعة المنصورة فى الأسبوع، احمد العشري مدير عام رعاية الطلاب،  مديري إدارات الادارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة.


وأكد خاطر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يولى اهتماما كبيرا بالأنشطة الطلابية بكافة صورها، وتتيح الدولة المصرية متمثله فى وزارتى التعليم العالى والبحث العلمى ووزارة الشباب والرياضة، بالتنسيق مع الجامعات المصرية مختلف الأنشطة الطلابية، وذلك إيماننا بدورها الفعال فى تشجيع الطلاب على تنمية مواهبهم، بهدف اعداد اجيال قادرة على الإبداع والابتكار، وصناعة المستقبل.


وأشاد بأعضاء بعثة جامعة المنصورة واعتبرهم بعثة مشرفة لجامعة المنصورة ذات التاريخ العريق، وثمن جهود قطاع شئون التعليم والطلاب فى تلبية كافة احتياجاتهم طوال فترة الإعداد للمشاركة فى الفعاليات سواء رياضية، علمية، ثقافية، فنيه، جوالة، اجتماعى، كما اعرب عن ثقته في طلاب جامعة المنصورة  وانهم سيحققون مراكز متقدمة خلال المنافسات والمشاركة بمختلف الفعاليات. 


وخلال اللقاء اتاح البيومي الفرصة للطلاب لأبداء آرائهم وطرح أفكارهم فى آليات المشاركة، وحث الطلاب على تشجيع زملائهم المشاركين فى بعثة اسبوع شباب الجامعات، والتحلى بروح الفريق، وثمن مجوداتهم  خلال المشاركة فى مختلف الأنشطة والمسابقات الطلابية بالفترة الاخيره، كما دعا الطلاب للظهور بصورة جيدة تليق بهم وبجامعتهم.

أسبوع شباب الجامعات الانشطة الطلاب التعليم العالي والبـــحث الدكتور محمد عطية الرئيس عبدالفتاح السيس الشباب والرياضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيبو طالب بإبعاده| تفاصيل محاولات الأهلي لاحتواء أزمات حسام غالي.. صدام قوي مع الإدارة

الأبيض ومينا حشيش.. احذر من الغرق والنزول فى هذه الشواطئ بمطروح

وقع بالفعل |شوبير يعلن مفاجأة بشأن المهاجم المغربي الجديد للأهلي

ظهور نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 وبيان عاجل بعد قليل

تحذير عاجل للمواطنين.. لا تتناولوا هذا النوع من الأسماك .. ما القصة؟

الآن .. رابط نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023

نجلاء فتحي تستغيث: سرقوا لوحة زوجي من قدام بيتي .. صورة

ورم .. إسماعيل فرغلي يكشف كواليس إصابته بمرض خطير

موضوعات متعلقة

صحة الدقهلية: مناظرة 3097 حالة ضمن مبادرة "التشخيص عن بعد" خلال أغسطس

ترشيحاتنا

قوة سيبيريا.. بوتين: نسعى لتسريع صفقة القرن

وزير التعليم ومحافظ الشرقية يبحثان استعدادات العام الدراسي الجديد

أحمد موسى يلبي طلب أبناء سيناء ويلتقط صورة معهم على الهواء.. فيديو

نيويورك تايمز: لقاء مرتقب بين الرئيس الروسي ونظيره الكوري الشمالي في موسكو

صور من حفل المنشد أحمد العمرى بمهرجان القلعة

حكم الصلاة بسورة الفاتحة فقط في كل ركعة؟ اعرف آراء الفقهاء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يضرك في إيه|رد داعية الحج بالإنابة مقابل 4000 جنيه.. وعلاقته بوزارة الأوقاف؟

وفاة ستيف هارويل نجم سماش ماوث عن عمر يناهز 56 عاما

مصطفى كامل يداعب وليد توفيق خلال تكريمه بنقابة الموسيقيين

شاهد.. فلسطيني يتصدر الترند بعد إنقاذه طفلة من الموت في بيت لحم

فيديو

ممثلة شهيرة تعتنق الإسلام وتنهار بالبكاء أمام الكعبة.. ما القصة؟ | فيديوجراف

نسبة النجاح 89٪.. اعتماد نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة

قوات شرق القناة تنظم إحتفالية تسليم العقود المؤمنة للمنتفعين بالأراضى الزراعية من أبناء سيناء ومحافظات القناة

بيع 30 ٪ من أسهم الشرقية للدخان.. هل تتراجع أسعار السجائر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قمة السيسي والبرهان.. السودان في القلب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: السيسي .. رئيسي

محمد الصاحى يكتب : قمة عمان للقطاع الخاص .. من هنا تبدأ التنمية

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

اﻟﻤﺰﻳﺪ