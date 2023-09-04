لقاء تحفيزي لطلاب المنصورة المشاركين فى أسبوع شباب الجامعات بحلوان

عقد الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة ، والدكتور محمد عطية البيومي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، لقاءً اليوم الأثنين مع بعثة جامعة المنصورة المشاركين في اسبوع شباب الجامعات الثالث عشر، والذى تنظمه جامعة حلوان خلال الفترة من ٨ حتى ١٤ سبتمبر ٢٠٢٣، بحضور االدكتور مها عبده العشماوى عميد كلية الطب البيطري ورئيس بعثة جامعة المنصورة فى الأسبوع، احمد العشري مدير عام رعاية الطلاب، مديري إدارات الادارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة.



وأكد خاطر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يولى اهتماما كبيرا بالأنشطة الطلابية بكافة صورها، وتتيح الدولة المصرية متمثله فى وزارتى التعليم العالى والبحث العلمى ووزارة الشباب والرياضة، بالتنسيق مع الجامعات المصرية مختلف الأنشطة الطلابية، وذلك إيماننا بدورها الفعال فى تشجيع الطلاب على تنمية مواهبهم، بهدف اعداد اجيال قادرة على الإبداع والابتكار، وصناعة المستقبل.



وأشاد بأعضاء بعثة جامعة المنصورة واعتبرهم بعثة مشرفة لجامعة المنصورة ذات التاريخ العريق، وثمن جهود قطاع شئون التعليم والطلاب فى تلبية كافة احتياجاتهم طوال فترة الإعداد للمشاركة فى الفعاليات سواء رياضية، علمية، ثقافية، فنيه، جوالة، اجتماعى، كما اعرب عن ثقته في طلاب جامعة المنصورة وانهم سيحققون مراكز متقدمة خلال المنافسات والمشاركة بمختلف الفعاليات.



وخلال اللقاء اتاح البيومي الفرصة للطلاب لأبداء آرائهم وطرح أفكارهم فى آليات المشاركة، وحث الطلاب على تشجيع زملائهم المشاركين فى بعثة اسبوع شباب الجامعات، والتحلى بروح الفريق، وثمن مجوداتهم خلال المشاركة فى مختلف الأنشطة والمسابقات الطلابية بالفترة الاخيره، كما دعا الطلاب للظهور بصورة جيدة تليق بهم وبجامعتهم.