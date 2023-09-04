القبض على قائدين عسكريين لقيادتهما حملة قمع أدت لمذبحة في الكونغو

قالت السلطات إن ضابطين عسكريين رفيعي المستوى في شمال شرق الكونغو اعتقلا يوم الاثنين لمشاركتهما في حملة قمع الاحتجاجات الأسبوع الماضي والتي أسفرت عن مقتل 43 شخصا وإصابة 56 آخرين بجروح خطيرة.

قال وزير الداخلية بيتر كازادي، وفقا لأسوشيتد برس، إن الشرطة اعتقلت القائدين مايك ميكومبي ودونات باويلي، اللذين كانا يرأسان على التوالي وحدة الحرس الجمهوري وفوج القوات المسلحة الكونجولية في جوما، المدينة الشرقية التي اندلعت فيها أعمال العنف.

استخدمت قوات الدفاع والأمن في الدولة الواقعة في وسط أفريقيا القوة المميتة يوم الأربعاء الماضي لقمع مخططات مناهضة للأمم المتحدة. وقال وزير الداخلية إن وفدا حكوميا وصل إلى جوما يوم الاثنين لعقد جلسات استماع وإجراءات أخرى لتحديد المسؤولية".

في 23 أغسطس، حظر عمدة جوما احتجاجًا نظمته طائفة وازاليندو. خطط أنصارها للتظاهر ضد منظمة جماعة شرق إفريقيا الإقليمية ومهمة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في الكونجو.

واجهت بعثة الأمم المتحدة، ضغوطا متزايدة للانسحاب من الكونجو بعد أكثر من عقدين من العمل في الدولة المثقلة بالصراعات.

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية، الخميس، إنه قبل بدء الاحتجاجات، أطلقت القوات المسلحة النار على متظاهري وازاليندو في الشوارع، مما أدى إلى وقوع "مذبحة واضحة" في المدينة. وقالت السلطات الوطنية إن 43 مدنيا قتلوا وأصيب 56 آخرون بجروح خطيرة.

قال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إن أكثر من 220 شخصا اعتقلوا فيما يتعلق بالاحتجاجات المخطط لها وحملة القمع اللاحقة.

قالت المتحدثة باسم الرئاسة تينا سلامة على منصة التواصل الاجتماعي إكس، بعد أن أعرب عن غضبه وفزعه إزاء الأحداث المأساوية في جوما، دعا (الرئيس فيليكس تشيسيكيدي) القضاء إلى تسليط الضوء على المأساة وتحديد المسؤول عنها.

تعبيرًا عن غضبهم من عمليات القتل، قام المتظاهرون الشباب في جوما بإغلاق الطرق صباح يوم الاثنين. وظلت المدينة مشلولة حتى فترة ما بعد الظهر، عندما نجحت الشرطة في تفريق المتظاهرين دون وقوع حوادث كبيرة وأعادت فتح الطرق.