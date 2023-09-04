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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

قرار جديد ضد المتهم بالتخلص من والده بالزمالك

جثة
جثة

قرر قاضي المعارضات بغرفة المشورة بمحكمة جنح قصر النيل، تجديد حبس شاب، ١٥ يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بإزهاق روح والده بسبب خلافات حول إعطائه الأموال لشراء  المواد المخدرة في منطقة الزمالك.

وكانت قد واصلت نيابة حوادث وسط القاهرة الكلية، التحقيق مع المتهم بإزهاق روح والده بسبب خلافات حول إعطائه الأموال لشراء المواد المخدرة في منطقة الزمالك، وأمرت النيابة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وأمرت النيابة أطباء مصلحة الطب الشرعي بتشريح جثة المجني عليه وإعداد تقرير مفصل حول أسباب الوفاة والأداة المستخدمة في ذلك والتصريح بدفن جثة المتوفى، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وتفريغ كاميرات المراقبة.

وكشفت تحقيقات النيابة أن المجني عليه طرد نجله من المنزل قبل أيام من الواقعة بسبب تعاطيه للمخدرات ومنع عنه الأموال، ولكن كانت والدته تساعده دون علم الأب، حتي يوم الواقعة عندما حضر لإقتراض الأموال منها وفوجئ بوالده الذى نهره ورفض إعطائه الأموال و تشاجرا سويا حتي قام بقتله خنقًا بذراعه.

وأضافت التحقيقات أن الجيران شاهدوا المتهم بعد ذلك في الشارع ساجد علي الأرض بعد قتل والده .

وجاء في مناظرة النيابة أن المتوفي أصيب بإسفكسيا الخنق، ووجود علامات حول رقبته وكدمات بسيطه في جسده.

وكانت ‏ أجهزة الأمن بالقاهرة ، ألقت القبض على شاب لاتهامه بقتل والده بعد رفضه أعطائه أموالا لشراء المواد المخدرة ، تمت عملية الضبط في إطار توجيهات اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة وتولت النيابة التحقيق .

تلقى المقدم حسام عشماوي، رئيس مباحث قسم شرطة قصر النيل، بلاغاً بمقتل رجل مسن داخل شقته بدائرة القسم.

على الفور انتقلت أجهزة الأمن إلى مكان البلاغ، وتم العثور على جثمان القتيل، ونقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة لحين فحصها بمعرفة الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة.

وتبين من التحريات وجمع المعلومات أن نجله وراء قتله بعد مشاجرة بينهما ليلة الحادث، قام على أثرها الشاب بالتخلص منه؛ لرفضه إعطاءه أموالا لشراء المواد المخدرة.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم وأداة الجريمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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