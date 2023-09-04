علي الدين هلال عن بيع بعض الشركات: أمر عادى ومعمول به فى دول العالم

قال الدكتور علي الدين هلال، أستاذ العلوم السياسية، إنه يقف مع حرية الصحافة وحرية الرأي والتعبير، ولكن ماذا عن هتك الأعراض، ونشر الاخبار الكاذبة والمضللة عمدًا؟.



وتابع "هلال"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الإثنين، :"أحاينًا تقوم بعض الصحف الصغيرة بالابتزاز، ولذلك هناك ضرورة للاتفاق حول الضوابط المنظمة لحرية الرأي سواء للصحفي أو لغير الصحفي.



ولفت إلى أن البعض أنتقد توسع الحكومة في المشروعات، وطالب بخصخصة الشركات، فقام رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي في يناير الماضي بالإعلان عن بيع 32 شركة، فتم انتقاد هذا الأمر، وهذا دليل على أن الانتقاد هدفه الضغط السياسي، وليس الإصلاح الاقتصادي.

وأشار إلى أن فكرة البيع والشراء والاستحواذ على الشركات أمر عاديًا في كافة الدول، ولكن العبرة هي حسن استثمار عوائد هذه الشركات.

