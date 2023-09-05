أسامة إمام: الأهلي يحتاج إلى مهاجم.. ورضا سليم «زيزو النسخة المغربية»

قال المحلل الرقمي أسامة إمام، إن الأهلي بحاجة شديدة إلى التعاقد مع مهاجم خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، موضحًا أن الأهلي نسبة محاولاته على مرمى المنافسين قليلة للغاية.

وأضاف إمام، خلال لقاء مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن هجوم الأهلي بالأرقام أهدر 31 انفرادا، الأمر الذي يؤكد حاجة الفريق إلى مهاجم.

وشدد على أن الأهلي عليه التعاقد مع مهاجم قوي يستطيع ترجمة الفرص الحقيقية إلى أهداف، مشددًا على أن الأهلي في فترة الانتقالات الشتوية كان سيئا للغاية على مستوى الصفقات، ولم يعالجها في الصيف الجاري.

واختتم تصريحاته، بأن رضا سليم لاعب الأهلي الجديد، يُمكن أن يطلق عليه «زيزو النسخة المغربية»؛ لقدرته على النزعة الهجومية وصناعة الفرص، إلا أنه يحتاج لمهاجم لإمداده بالفرص المحققة.