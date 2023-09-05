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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حقيقة انسحاب فريق اليد بالزمالك من دوري المحترفين

صدى البلد

كشف الإعلامي محمد فاروق، عن حقيقة انسحاب الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك من دوري المحترفين.

وقال فاروق عبر برنامجه "البريمو" على قناة "TeN" : يعاني نادي الزمالك من أزمة إيقاف القيد عن لاعبي الفريق الأول بسبب مستحقات اتحاد كرة اليد، كما أن الجهاز الفني للفريق تواصل مع اللجنة الثلاثية برئاسة عماد البناني من أجل حل هذه الأزمة خاصة وأن الفريق يخوض البطولة بـ10 لاعبين فقط منهم ثنائي مصاب .

وأضاف : " الجهاز الفني أخطر اللجنة الثلاثية بصعوبة استمرار المنافسة في دوري  المحترفين في حالة عدم حل الأزمة وقيد باقي اللاعبين ".

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