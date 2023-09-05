لهذه الأسباب.. الأهلي ينفي التفاوض مع مروان حمدي مهاجم المصري البورسعيدي

كشف الإعلامي محمد فاروق، عن موقف النادي الأهلي من التعاقد مع مهاجم النادي المصري البورسعيدي مروان حمدي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال محمد فاروق، عبر برنامجه "البريمو" على قناة "TeN":ارتباط اسم مروان حمدي مهاجم المصري بالانتقال النادي الأهلي غير صحيح، فالمارد الأحمر لم يدخل في مفاوضات مع مروان حمدي أو إدارة المصري لأسباب جماهيرية".

وأضاف: "مارسيل كولر لم يطلب من إدارة النادي الأهلي ضم مهاجم من الدوري المصري، ولم يحدد اسم مروان حمدي، ولكن ربما هناك محاولة من جانب بعض الوكلاء لتسويق اللاعب ".