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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

في قمتهم المنعقدة اليوم.. زعماء «الآسيان» يسعون لتأكيد أهمية الكتلة| تقرير

قمة مجموعة الاسيان
قمة مجموعة الاسيان

يجتمع زعماء جنوب شرق آسيا، اليوم الثلاثاء، في العاصمة الإندونيسية؛ لعقد قمة سنوية، وسط خلافات داخل الكتلة الإقليمية المكونة من 10 أعضاء، بشأن جهود السلام المتوقفة في ميانمار، وتصاعد التنافس بين الولايات المتحدة والصين في المنطقة.

تسعى رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) إلى توضيح أهميتها، مع ظهور تصدعات في ردها على الصراع في ميانمار، حيث استولى الجيش على السلطة في انقلاب دموي في عام 2021.

وقالت وزيرة خارجية إندونيسيا ريتنو مارسودي: 'إن أعين شعوبنا تتجه إلينا لإثبات أن آسيان لا تزال ذات أهمية ويمكنها المساهمة في تحقيق السلام والاستقرار والازدهار في المنطقة'.

ومن المقرر أن يراجع الزعماء خطة سلام رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) التي تدعو إلى وقف الأعمال العدائية وإجراء حوار شامل لحل الأزمة في ميانمار، والتي لا تظهر بعد مرور عامين أي علامة على تراجع التصعيد.

وأدى عدم إحراز تقدم، إلى زيادة الإحباط وكشف الانقسامات الداخلية في كتلة تعطي الأولوية للوحدة وعدم التدخل في الشؤون السيادية للأعضاء.

وحاولت إندونيسيا إشراك جميع أصحاب المصلحة في ميانمار، ولكن التحركات الأحادية الجانب التي اتخذتها تايلاند لضم القادة العسكريين المنبوذين في البلاد، والذين يُمنعون من حضور اجتماعات آسيان رفيعة المستوى، أضعفت مصداقية الكتلة وأدت إلى الانقسام بين الدول الأعضاء.

وقال وزير الخارجية الإندونيسي السابق، مارتي ناتاليجاوا، إن الكتلة يجب أن تتكيف مع تحديات اليوم أو تخاطر بالنسيان.

وأوضح: 'لقد كُتبت نعيات الآسيان في الواقع عدة مرات، ولكن بطريقة ما، في كل تلك الأوقات، تمكنت الآسيان من إعادة اختراع نفسها وإعادة تأكيد أهميتها. أشعر اليوم أننا في واحدة من تلك المنعطفات'.

وتأتي القمة الأخيرة لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) هذا العام أيضًا، بعد أيام من إصدار الصين خريطة 'خط العشر نقاط'، التي تطالب بجزء أكبر من بحر الصين الجنوبي، ومن المرجح أن تزيد الضغط على المفاوضات مع الصين بشأن مدونة قواعد السلوك التي طال انتظارها. في الممر المائي الاستراتيجي.

ورفضت الدول الأعضاء في رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، ماليزيا وفيتنام والفلبين- والتي لها مطالب متداخلة في بحر الصين الجنوبي- الخريطة.

وفي وقت لاحق من هذا الأسبوع، ستستضيف إندونيسيا، رئيسة البلاد، أيضًا قمة شرق آسيا، وهي منتدى أوسع يضم الصين والهند واليابان وروسيا والولايات المتحدة، لكن ذلك سيتسم بغياب واضح للرئيس الأمريكي جو بايدن. وستحضر نائبة الرئيس كامالا هاريس بدلاً منه، كما سيحضر رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ.

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